عفاف و حجاب در جامعه نیازمند آسیب شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بانوان فرهیخته استان قزوین صبح دوشنبه در کارگروه های سبک زندگی با محور عفاف و حجاب و تعمیق باورهای دینی و مقابله با شبهات فکری و مذهبی در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

کبری یعقوبی برای رسیدن به باورهای دینی باید با ایمان و محبت و باور قلبی برای استحکام خانواده گام برداشت و فرزندان را درست تربیت کرد.

وی تصریح کرد: ریشه یابی بد حجابی و یا دین گریزی باید بر مبنای تحقیق و علم صورت گیرد و با آگاهی دادن به خانواده ها جامعه را از بیمارها نجات داد.

یعقوبی تصریح کرد: تناقض موجود در جامعه و مسئولیت نپذیرفتن برخی مدیران موجب شده جوانان دچار دوگانگی و دین گریزی شوند لذا باید کاری کنیم تا خانواده ها ساعاتی از زندگی خود را برای گفتگو سپری کنند تا بتوان به درک مشترک رسید.

وی گفت: پیشنهاد می شود با توزیع کارتهای اعتباری ویژه دانشجویان برای خرید مانتو با قیمت مناسب و راه اندازی مهدکودک ها و مدارس دینی هم اقدام کرد.

یعقوبی تصریح کرد: معرفی الگوهای مناسب از حجاب و ارائه مدل های جذاب و مناسب با برپایی نمایشگاه و دادن تخفیف برای توزیع چادر و طراحی لباس فرم یکسان برای دانشجویان از دیگر مسائلی است که برای ترویج فرهنگ حجاب پیشنهاد می شود.

وی بیان کرد: طرح های ارائه شده بهتر است در کتابی به صورت مدون جمع آوری و به مخاطبان ارائه شود ودر دسترس باشد.

در این جلسه در خصوص نظارت شهرداری و استانداری در برگزاری نمایشگاههای مد ولباس اسلامی، دایر شدن کلاس های آموزشی با موضوع سواد رسانه ای برای بانوان، تغییر نگرش در باره عفاف و حجاب از سوی شرکت کنندگان مطرح شد.