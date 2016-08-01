۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

دستور رئیس کمیته امداد برای بررسی علت فوت مددجویان دیالیزی

پرویز فتاح به مدیرکل امداد خوزستان ماموریت داد تا علت دقیق فوت مددجویان دیالیزی متوفی دراهواز را بررسی کرده واقدامات لازم را برای پیگیری مسائل مددجویان امداد واستیفای حقوق آنها به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن تسلیت درگذشت چهار نفر از هموطنان خوزستانی که در بیمارستان سینای اهواز تحت دیالیز قرار گرفته بودند به مدیرکل استان خوزستان دستور داد تا موضوع به صورت دقیق بررسی شود. بر اساس دستور رئیس کمیته امداد تیمی متشکل از کارشناسان و مدیران حوزه حقوقی و حمایت، مامور شده اند تا  نسبت به پیگیری مسائل حقوقی و رسیدگی به وضعیت خانواده های متوفی در استان حضور پیدا کنند.  

به گزارش خبرنگار مهر، چهار نفر از بیماران دیالیزی  بستری شده در بیمارستان سینای اهواز هفته گذشته فوت شده اند که از این تعداد سه نفر آنان از مددجویان کمیته امداد در شهرستان کارون استان خوزستان بوده اند. یکی از متوفیان زن  سرپرست خانوار ٦٠ ساله و ٢ نفر دیگر هم از سرپرستان مرد ٦٠ ساله و ٥٢ ساله به علت بیماری خاص (دیالیز) تحت حمایت کمیته امداد بوده اند.

مهناز قربانی مقانکی

