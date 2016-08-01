به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول شانزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر درحالی سپری شد که پرسپولیس در ورزشگاه تختی مهمان سایپا بود و در پایان توانست این تیم را با برتری یک بر صفر شکست دهد و گام اول را با پیروزی بردارد.

اتفاق زشت و زننده‌ای که در این دیدار رخ داد و تاکنون به آن پرداخته نشده در روی سکوها رخ داد. اتفاقی که بی‌ادبی و بی‌شرمی در بین برخی هواداران پرسپولیس را به اوج خود رسانده و فضای سکوها را از نظر فرهنگی و اخلاقی به ذلیل‌ترین زمان خود رسانده است.

آنجا که هواداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه به صورت دسته جمعی شعری را می‌خوانند که حاوی تندترین و زشت‌ترین الفاظ در مورد تیم استقلال و هوادارانش است. این شعار دادن و شعر توهین‌آمیز خواندن دقایق طولانی بر فضای ورزشگاه حاکم بود اما ظاهرا هیچ مقام مسئولی صدای این توهین‌ها را نشنیده است یا اگر هم شنیده خودش را به نشنیدن زده است.

کانون هواداران پرسپولیس هم با این رفتار تماشاگرانش نشان داد که باید فاتحه این کانون را خواند و درش را تخته کرد. شعاری که علیه تیم استقلال سرداده می‌شود و کلماتی که در آن بکار برده می‌شود آنقدر زشت و زننده است که هر تماشاگری را از حضور در ورزشگاه فراری می‌دهد.

جالب اینکه مسئولان باشگاه استقلال تاکنون هم هیچ واکنشی به این توهین نداشته‌اند و تنها برخی هواداران استقلال با ساختن شعارها و کلیپ‌هایی به آن پاسخ داده‌اند.

سوال این است که بخش فرهنگی باشگاه پرسپولیس کجاست و چه می‌کند؟ بخش فرهنگی استقلال که باید به این موضوع واکنش نشان دهد و از اعتبار و آبروی باشگاه دفاع کند کجاست؟

کانون هواداران پرسپولیس در تعطیلات بین دو لیگ چه کرده است؟ کدام کار و برنامه مثبت را برای هوادارانش انجام داده و کدام کار فرهنگی را به آنها یاد داده است؟ نکند به جای حرکت رو به جلو برای سالم‌سازی ورزشگاه‌ها نشسته‌اند و این شعارهای زشت و زننده را ساخته‌اند؟

باید فاتحه این کانون را خواند که نتوانست هواداران و سکونشینانش را به گونه‌ای هدایت کند که زشت‌ترین و ناشایست‌ترین الفاظ را در قالب شعر به تیم استقلال نسبت دهند و دقایق طولانی هم بخوانند.

هر چند باید به توهین های هواداران استقلال به مهرداد میناوند در دیدار تدارکاتی استقلال و خونه به خونه هم اشاره کرد که به نوعی شروع کننده جنگ شعار دادن علیه همدیگر شد و پرسپولیسی ها هم واکنش نشان دادند.

اگر قرار باشد پرسپولیسی‌ها اینچنین شعار بدهند و طبیعتا استقلالی‌ها هم پاسخ شان را بدهند، آیا پدر و مادری حاضر می شوند فرزندشان را به ورزشگاهی بفرستند که زشت‌ترین کلمات حرف اول و آخر آن است؟ آیا دیگر می‌شود جلوی توهین‌های بدتر و ناسزاها را گرفت؟

گروه ورزشی خبرگزاری مهر فیلم این شعارها و توهین‌ها را در اختیار دارد اما آنقدر زشت و خجالت‌آور است که قابل انتشار نیست.