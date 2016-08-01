۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

فاتحه کانون هواداران را باید خواند؛

توهین زشت پرسپولیسی‌ها به تیم رقیب/ مسئولان استقلال کجا هستند؟

انتشار فیلمی از بی‌اخلاقی هواداران پرسپولیس و توهین زشت و بی‌شرمانه به تیم رقیب با هیچ واکنشی از سوی مسئولان باشگاه استقلال مواجه نشد اما برخی هواداران آبی به این توهین واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول شانزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر درحالی سپری شد که پرسپولیس در ورزشگاه تختی مهمان سایپا بود و در پایان توانست این تیم را با برتری یک بر صفر شکست دهد و گام اول را با پیروزی بردارد.

اتفاق زشت و زننده‌ای که در این دیدار رخ داد و تاکنون به آن پرداخته نشده در روی سکوها رخ داد. اتفاقی که بی‌ادبی و بی‌شرمی در بین برخی هواداران پرسپولیس را به اوج خود رسانده و فضای سکوها را از نظر فرهنگی و اخلاقی به ذلیل‌ترین زمان خود رسانده است.

آنجا که هواداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه به صورت دسته جمعی شعری را می‌خوانند که حاوی تندترین و زشت‌ترین الفاظ در مورد تیم استقلال و هوادارانش است. این شعار دادن و  شعر توهین‌آمیز خواندن دقایق طولانی بر فضای ورزشگاه حاکم بود اما ظاهرا هیچ مقام مسئولی صدای این توهین‌ها را نشنیده است یا اگر هم شنیده خودش را به نشنیدن زده است.

کانون هواداران پرسپولیس هم با این رفتار تماشاگرانش نشان داد که باید فاتحه این کانون را خواند و درش را تخته کرد. شعاری که علیه تیم استقلال سرداده می‌شود و کلماتی که در آن بکار برده می‌شود آنقدر زشت و زننده است که هر تماشاگری را از حضور در ورزشگاه فراری می‌دهد.

جالب اینکه مسئولان باشگاه استقلال تاکنون هم هیچ واکنشی به این توهین نداشته‌اند و تنها برخی هواداران استقلال با ساختن شعارها و کلیپ‌هایی به آن پاسخ داده‌اند.

سوال این است که بخش فرهنگی باشگاه پرسپولیس کجاست و چه می‌کند؟ بخش فرهنگی استقلال که باید به این موضوع واکنش نشان دهد و از اعتبار و آبروی باشگاه دفاع کند کجاست؟

کانون هواداران پرسپولیس در تعطیلات بین دو لیگ چه کرده است؟ کدام کار و برنامه مثبت را برای هوادارانش انجام داده و کدام کار فرهنگی را به آنها یاد داده است؟ نکند به جای حرکت رو به جلو برای سالم‌سازی ورزشگاه‌ها نشسته‌اند و این شعارهای زشت و زننده را ساخته‌اند؟

باید فاتحه این کانون را خواند که نتوانست هواداران و سکونشینانش را به گونه‌ای هدایت کند که زشت‌ترین و ناشایست‌ترین الفاظ را در قالب شعر به تیم استقلال نسبت دهند و دقایق طولانی هم بخوانند.

هر چند باید به توهین های هواداران استقلال به مهرداد میناوند در دیدار تدارکاتی استقلال و خونه به خونه هم اشاره کرد که به نوعی شروع کننده جنگ شعار دادن علیه همدیگر شد و پرسپولیسی ها هم واکنش نشان دادند.

اگر قرار باشد پرسپولیسی‌ها اینچنین شعار بدهند و طبیعتا استقلالی‌ها هم پاسخ شان را بدهند، آیا پدر و مادری حاضر می شوند فرزندشان را به ورزشگاهی بفرستند که زشت‌ترین کلمات حرف اول و آخر آن است؟ آیا دیگر می‌شود جلوی توهین‌های بدتر و ناسزاها را گرفت؟

گروه ورزشی خبرگزاری مهر فیلم این شعارها و توهین‌ها را در اختیار دارد اما آنقدر زشت و خجالت‌آور است که قابل انتشار نیست.

رضا خسروي

    • محمدي ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      خبرگزاري محترم مهر وقتي تماشاگران استقلال بدترين الفاظ ممكن رو نثار مهرداد ميناوند كردن ، ميناوندي كه نه فقط به عنوان يك پيشكسوت پرسوليس و تيم ملي ، بلكه به عنوان يك انسان هم لايق اينهمه بي مهري نبود اما واكنش خبرگزاري ها ،‌ مخصوصا شما كه تاكيد بيشتري به اين موضوع ها داريد در قبال اون رفتار ها چه ؟ بعد از مردم عام توقع داريد تشكر كنن از دوستان در باشگاه استقلال ؟!! رعايت انصاف رو بكنيد هر چند نظر شخص من اين نيست كه رفتار بد رو با رفتار بد جواب داد . اما جناب افشارزاده كه دست به قلمشون خوبه ...
    • علی ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      فکر کنم خبرگزاری به این بزرگی زیر نظر باشگاه استقلال اداره میشه. چون هیچ اشاره ای نکرد که شروع کننده این حمله باشگاه مثلا فرهنگی ورزشی استقلال بوده و پرسپولیسی ها در جواب اونا شعار دادن. لطفا شما به عنوان یک رسانه بی طرف باشید و متعصبانه به تیمتان گزارش تهیه نکنید.
    • پرسپولیس ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      هوادارهای پرسپولیس فقط تیم‌مون رو تشویق کنید اینها یه مشت استقلالی‌اند که تو خبرگزاری مهر اومدند لونه کردند الان تیمشون نتیجه نگرفته می خوان پرسپولیس رو به حاشیه ببرند پرسپولیسی‌ها خواهشا هیچ کاری به استقلال نداشته باشید اگه قهرمانی می خواهید دقت کنید خبرگزاری مهر دنبال شرند تا پرسپولیس رو به حاشیه ببرند خواهشا مواظب باشید منتظرند بگید تو تا جنجال راه بیاندازند که پرسپولیس رو محروم کنین .
    • بهروز ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      سلام، جدا از این مسئله که توهین به تیم رقیب از سوی هواداران هر تیمی عملی زشت و بدور از ادب می باشد، اما من به عنوان یه پرسپولیسی واقعا درک نمی کنم دلیل انتشار این مطلب بعد از توهین هواداران استقلال و هجوم به صفحه هانی نوروزی، چه چیزی می تونه باشه. آقای سردبیر محترم کمی دقت در نشر اخبار لازمه کار شماست که شائبه جانبداری و یا پاک کردن صورت مسئله ای بنام توهین یه یک کودک خردسال را از بین می بره
    • يك دوست ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      يكي به ميخ يكي به نعل
    • سعید ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      سلام اینکه سطح فرهنگ در ورزشگاه های به پایین ترین سطح خود رسیده یا تعبیری می توان گفت در سراشیب نابودی قرار گرفته شکی در آن نیست،اما نکته ای که مهم به نظر می رسد این این است که آیا در طول این مدت که الفاظ،شعارها، وجملات زننده و رکیک هم صدا با خیل عظیم تماشاگران از ورزشگاه ها بلند می شد نگارنده این مطلب آیا نمی شنیدو یامانند مسولانی که در ورزشگاه تختی ، آزادی و دیگر شهر ها بودند و نمی خواستند بشنوند،نمی خواست که بشنود. بیاییم با تعامل این ضایعه را درمان کنیم و به بهبودی برسانیم.
    • ورزش دوست ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      جناب نگارنده با احترام شما چرا اکنون که تیم استقلال تهران در مقابل هم نام خوزستانی خود شکست خورده ان هم به علت مشکلات متعدد فنی ،اکنون پس از یک هفته یادت افتاده که در یازی پرسپولیس با سایپا هواداران قرمزبی‌اخلاقی و توهین زشت و بی‌شرمانه به تیم رقیب داشتن .ضمن محکوم کردن هر گونه توهین .به نظر می رسد این نوشته شما کانال انحرافی از توجه هواداران استقلال به نکات فنی تیم به مسائل حاشیه ای است .که با عرض معذرت به ان گفته می شود فریب افکار هواداران ازنکات فنی به حاشیه ای .
    • عماد ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      نزدیک یک هفته از اون بازی گذشته چرا الان واکنش نشون میدین در ضمن چرا شما شعارهای اونا رو نمی شنوید چرا تیتر روزنامه امروزشون رو نمی خونید
    • مزدک ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      واقعا متاسفم که یک خبرگزاری که باید بی طرف باشه، چنین گستاخانه و متعصبانه و بی ادبانه به یک باشگاه با این همه هوادار حمله میکنه، آقایان به اصطلاح خبرگزاری، بهتره که یک سری به صفحه هانی نوروزی بزنی تا مفهوم زشت ترین رو بفهمی. به کسی که چنین دروغهایی رو نوشته و کاملا فرهنگ استقلالی خودش رو نشون داده بیش از این انتظاری نیست. با توجه به توهینهای مکرر جماعت با ادبها به هادی و هانی نوروزی و اسطوره های پرسپولیس و جانبازی که برای این مملکت از جان مایه گذاشته، اگر جواب نمیدادیم بی غیرت بودیم.
    • رضا ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      شما دیگه چی میگید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • فرزاد پرسپولیسی ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      خبر گزاری محترم مهر چرا حالا به فکر چاپ این خبر افتادی؟ چرا وقتی لیدر رسمی باشگاه استقلال به مهرداد میناوند اهانت کرد و سر لیدر باشگاه استقلال ازش حمایت کرد شما سکوت کردید؟ وقتی هواداران تیم دوم پایتخت به عمو موسی جانباز پرسپولیسی فحاشی کردند کجا بودید؟ وقتی که به پیج هانی نوروزی حمله و فحاشی کردن کجا بودید؟ بله معلومه که شما طرفدار کدوم تیم هستی. ولی بهتره حد خودتون رو بدونید چون ممکنه مثل اقای کی روش با شما برخورد بشه .دست از حاشیه سازی برای تیم ما بردار.
    • ناشناس ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      از خبرگزاری مهر بعید بود که راجع به هواداران پرسپولیس اینجوری عنوان کنه در ضمن من هم کلیپی دارم از هواداران استقلال که به بدترین حالت ممکن به ما پرسپولیسها توهین کردن پس اگر دارید میبینید که این شعارها توی استادیوم داده میشه بخاطر طرف مقابل در ضمن جواب های هوی
    • trk ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      اون زماني كه ركيك ترين ناسزارو طرفداران اون تيم ميدن كجايييي هان. كجاييييي. برو هر زمان تونستي تو نوشتن عدالت رو رعايت كني بيا.
    • آبی بیکران ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      سلام من نمیدونم چرا یک نفر 10 بار کامنت گذاشته که بگین تعداد طرافداراتون زیادن تنها افتخارتون همینه دیگه ضمنا من به عنوان یه استقلالی از فحاشی متنفرم چه دوستان استقلالی چه پرسپولیسی این فقط یک ورزش هست و در همه جای دنیا به عنوان یه سرگرمی بهش نگاه میکنند این دلیل نمیشه چون هوادار یه تیم هستیم به هموطن خودمون فقط بخاطر اینکه ما از اون تیم خوشمون نمیاد توهین کنیم هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که به خاطر یه ورزش و ورزش کردن و سرگرمی به عزیزان اون ورزشکار توهین بشه فحاشی زشت ترین کار دنیاست
    • شهرام ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      تیم پرسپولیس وتماشاگرای اون بارهاوبه کرات نشان دادن که ازکدام فرهنگ وقشری پابه عرصه وجودگذاشتن مااستقلالی ها انتظارچندانی ازتیمی نداریم که نهایت سوادشون سیکل ونهایت فرهنگشون ناسزاوتوهین اوناوقتی به خودی رحم نمیکنن دیگه حرفی جزسکوت لایقشون نیست

