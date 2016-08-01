به گزارش خبرنگار مهر، حمزه علی صمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، بر امر تقویت مهارتهای زندگی در جامعه تاکید کرد و افزود: بنیاد ازدواج کوثر برتحقق این امر مهم طی سالجاری برنامه ریزی لازم را تدوین کرده است.

وی اظهار کرد: متاسفانه نبود مهارت های زندگی باعث شده زوجین زندگی موفقی را نداشته باشند.

مدیرعامل بنیاد ازدواج کوثر استان زنجان با بیان اینکه آموزش مهارت های زندگی در جامعه ضعیف است و کمتر به آن بهاء داده شده است، تاکید کرد: آموزش های قبل، بعد و حین ازدواج باید در دستور کار دستگاه های فرهنگی قرار گیرد.

صمدی تاکید کرد: ایجاد بستر و شرایط لازم جهت ترویج و تسهیل در امر مقدس ازدواج آسان و تحکیم بنیان خانواده، فرهنگ سازی بر اساس ارزش ها و الگوهای اسلامی در جامعه، اقدامات عملی برای رونق ازدواج صحیح، آگاهانه و پایدار از اهداف اساسی این بنیاد است.

وی بااشاره به آموزش ها و مشاوره های بنیاد ازدواج کوثر تصریح کرد: این آموزش ها درسه مرحله قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج انجام می شود و پس از پایان هر دوره برای افراد گواهینامه صادر می شود.

مدیر عامل بنیاد ازدواج کوثر استان زنجان با بیان اینکه شعبه های این بنیاد در شهرستان های استان زنجان فعال است، افزود: بیشترین گروه استقبال کننده از کلاس های آموزشی در این مرکز بانوان هستند.

صمدی تصریح کرد: تقویت آموزش مهارتهای زندگی نیازمند اعتبار است ودر این میان استانداری و دستگاه های اجرایی باید در راستای همکاری با بنیاد ازدواج کوثرقسمتی از بودجه فرهنگی خود را به این مهم اختصاص دهند.