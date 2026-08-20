آیت‌الله الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه مکتب رهبر شهید اظهار کرد: مکتب امام مجاهد شهید، آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، مکتبی زنده است که با گذشت زمان متوقف نخواهد شد و همچنان به تربیت و بسیج نیروهای مؤمن و آماده برای تحقق آرمان‌های اسلامی ادامه خواهد داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: این مکتب تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) می‌تواند نیروهای فراوانی را برای یاری و همراهی آن حضرت تربیت و بسیج کند و جریان فکری و اعتقادی شکل‌گرفته در این مسیر، با شهادت رهبر شهید پایان نمی‌یابد.

کعبی ادامه داد: سربازان و پیروان مکتب رهبر شهید، خود را در مسیر منتقم خون ایشان می‌دانند و این خونخواهی را در امتداد خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تعریف می‌کنند.

وی تصریح کرد: انتقام خون رهبر شهید از نگاه پیروان این مکتب، صرفاً موضوعی فردی یا محدود به یک جریان نیست، بلکه آن را حرکتی متعلق به یک امت و یک ملت قیام‌کرده می‌دانند که در برابر ظلم و جنایت ایستاده است.

مکتب رهبر شهید زنده می‌ماند

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: جنایتکارانی که در جنگ‌های اخیر نقش داشته‌اند و به‌ویژه عاملان جنایت‌های رخ‌داده در این جنگ‌ها، در برابر پیامد اعمال خود قرار خواهند گرفت.

کعبی افزود: ملت ایران و امت آزادی‌خواه، خونخواهی رهبر شهید را با همان روحیه‌ای دنبال می‌کنند که در فرهنگ عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ریشه دارد.

وی ادامه داد: این انتقام، انتقام یک فرد یا گروه خاص نیست، بلکه انتقام یک امت است و ملتی که قیام کرده و به پا خاسته است، خود را در این مسیر مسئول می‌داند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: پیوند میان مکتب رهبر شهید و فرهنگ عاشورا موجب شده است که موضوع خونخواهی ایشان برای پیروان این مکتب، در چارچوب یک حرکت اعتقادی و آرمانی تعریف شود.

خونخواهی رهبر شهید در امتداد راه عاشورا است

کعبی با تأکید بر نقش فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت گفت: خونخواهی رهبر شهید از جنس همان روحیه‌ای است که در مکتب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شکل گرفته و بر ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق استوار است.

وی افزود: پیروان مکتب رهبر شهید این مسیر را ادامه خواهند داد و آن را بخشی از حرکت تاریخی امت اسلامی در مقابله با ظلم و جنایت می‌دانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مکتب امام خامنه‌ای با شهادت ایشان پایان نمی‌یابد و اندیشه و آرمان‌های این مکتب می‌تواند همچنان نیروهای مؤمن و آزادی‌خواه را برای ادامه مسیر آماده کند.

کعبی گفت: این حرکت به یک ملت و یک امت تعلق دارد و خونخواهی رهبر شهید نیز در امتداد همان آرمان و روحیه‌ای دنبال می‌شود که در فرهنگ عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ریشه دارد.

کعبی در بخشی از اظهارات خود درباره رهبر شهید نیز بر جامعیت شخصیتی و جایگاه ایشان تأکید کرد و گفت: رهبر شهید در طول سال‌های رهبری، توانست پیوند عمیقی میان ایمان، مقاومت، استقلال و عزت ملی ایجاد کند.

وی همچنین تأکید کرد: اندیشه و مکتب رهبر شهید با شهادت ایشان پایان نمی‌یابد و آثار تربیتی و فکری آن در میان نسل‌های آینده ادامه خواهد داشت.