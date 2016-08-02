جشنواره فرهنگ بومی شهرهای نمونه گردشگری در شهمیرزاد برگزار می شود

حسین خواجه بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگ بومی شهرهای نمونه گردشگری بین المللی در شهمیرزاد افزود: این جشنواره از ۱۴ تا ۲۲ مرداد ماه امسال و با مشارکت این اداره کل و شهرداری و شورای اسلامی شهمیرزاد در مجموعه رفاهی پارک پردیس برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور نمایندگان ۱۴ شهر نمونه گردشگری بین المللی ایران در این جشنواره گفت: علاوه بر حضور نمایندگان شهرهای نمونه گردشگری، اقوام ایرانی نیز در این جشنواره حضور خواهند داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با یادآوری اینکه شهمیرزاد، نیشابور، بسطام، رامسر، لاهیجان، سرعین، ماهان، کاشان، شیراز، ری، دماوند، میبد، تفت و ابرکوه شهرهای نمونه گردشگری ایران هستند، افزود: شهمیرزاد از شهرهای زیبا و خنک استان سمنان است.

خواجه بیدختی ضمن بیان اینکه شهمیرزاد دارای جاذبه‌های طبیعی بسیار زیبا و محصولات متنوع کشاورزی و ... است که برخی از این محصولات مانند گردو و آلو دارای اهمیت صاداراتی و شهرت بین المللی هستند، افزود: بزرگ‌ترین باغ گردوی جهان با وسعت ۷۰۰ هکتار نیز در این شهر واقع شده است.

وی با یادآوری اینکه در سفر سال ۱۳۸۶ هیئت دولت به استان سمنان، شهمیرزاد به عنوان شهر نمونه گردشگری بین المللی معرفی و تصویب شد، تصریح کرد: بناهای تاریخی مانند «شیرقلعه»، «قلعه شیخی» و «دژوهل» (یکی از کانون های مهم اسماعیلیان) بر جذابیت این منطقه افزوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شهمیرزاد نیز با بیان اینکه این جشنواره همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ برگزار می شود، گفت: برپایی نمایشگاه عرضه سوغات، صنایع دستی و غذاهای محلی شهرهای نمونه گردشگری و اقوام ایرانی، اجرای آیین‌های سنتی و بومی و موسیقی محلی اقوام ایرانی از برنامه های این جشنواره است.

عبدالخالق خاکسار افزود: در این جشنواره صنایع‌دستی، سوغات و غذاهای محلی شهرهای نمونه گردشگری ایران و اقوام ایرانی و تمامی روستاهای بخش شهمیرزاد در قالب بیش از ۱۰۰ غرفه معرفی و عرضه می‌شوند.

وی به اجرای جشنواره بازی‌های بومی و محلی بخش شهمیرزاد در حاشیه برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: لی لی، هفت سنگ، طناب‌کشی، دو سنگ که، توب برکه، زو، پابزن و خوزکه به روش باغبونی از بازی‌های بومی و محلی این جشنواره است.

شهمیرزاد در شش کیلومتری شمال شهرستان مهدیشهر واقع شده است.