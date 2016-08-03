به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون شامگاه سه شنبه در نشست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با فعالان اقتصادی استان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: اعضای این کمیسیون دیروز نیز در چهار محال و بختیاری جلسه داشتند که تقاضای رفع مشکل آب مطرح شد.
وی با با اشاره به زندگی بیش از یک میلیون از اقوام استان مجاور در اصفهان که در نحوه چارهاندیشی برای ارائه راهکارهای مشکلات آب اصفهان تاثیرگذار است، تاکید کرد: علاوه بر این مسئله باید توجه کنیم که موضوع آب یک مسئله ملی است و باید بدون توجه به بحث بالادست و پایین دست با وحدت رفع شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: میتوان با توجه به طرح احیای دریاچه ارومیه الگوهایی برای احیای رودخانه زایندهرود استخراج و بر این اساس چارچوبی متقن و اصولی برای زنده کردن دوباره این رودخانه در اختیار دولت قرار دهیم؛ باید دولت را مکلف به اجرای این اصول کرده و در مسیر درست این جریان قرار دهیم.
وی با بیان اینکه مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این گونه جلسات را مشکل همه ما است، بیان داشت: مجلس تلاش دارد تا طرحها و لوایح وصولی به کمیسیونهای مجلس را با کمترین تغییر تصویب کند چراکه این طرحها با همیاری صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی ارائه می شود و راهحلهای ملموسی را در بر دارد.
نرخ ارز باید یکسان سازی شود
تاجگردون از جمله اولویتهای مجلس را یکسانسازی نرخ ارز برشمرد و گفت: باید نرخ ارز را واقعی کنیم چراکه در سالهای اخیر نگهداشت این نرخ به تولیدکنندگان فشار مضاعفی وارد کرد و در این زمینه در حال تعامل با دولت هستیم.
وی اضافه کرد: همچنین یکی از مصوبات مجلس که به شورای نگهبان ارسال شده مطرح شدن مصوبات در شورای گفتوگو در طول مدت حداکثر یک ماه در دولت است.
نظر شما