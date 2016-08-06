«نشانه معناشناسی ادبیات» منتشر شد/ تحلیلی بر ۴ نظام گفتمانی

حمیدرضا شعیری نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثر جدید خود گفت: کتاب «نشانه معناشناسی ادبیات» که یک اثر تالیفی است، به تازگی چاپ شده اما هنوز توزیع گسترده آن شروع نشده است.

وی افزود: این کتاب را در ۴ فصل و با اتکا به ۴ نظریه نشانه معناشناسی نوشته‌ام. نظام کنشی گفتمان، نظام تنشی گفتمان، نظام شَبشی گفتمان و نظام بُوِشی گفتمان، ۴ نظریه‌ای هستند که مطالب کتاب را بر پایه آن‌ها نوشته‌ام. شبش و بوش از ریشه شدن و بودن هستند.

این محقق در ادامه گفت: در مطالب کتاب، هرکدام از این نظریه ها با نمونه ادبی، تحلیل شده‌اند.

شعیری گفت: این کتاب به تازگی توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس چاپ شده و در فروشگاه انتشارات مذکور عرضه شده است. اما هنوز عرضه گسترده کتاب در کشور آغاز نشده و قرار است این اتفاق در شهریور ماه بیافتد.