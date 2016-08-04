۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

راهیابی ۴۵۷ خواننده و نوازنده به مرحلۀ نهایی جشنواره «جوان»

با اتمام داوری مرحلۀ اول دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، اسامی راه‌یافتگان به مرحلۀ نهایی این جشنواره اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه این جشنواره بعد از پایان کار کمیته‌های داوری مرحلۀ اول و بررسی بیش از ۱۲۰۰ اثر  ارسالی در سه بخش موسیقی نواحی، کلاسیک و دستگاهی، اسامی ۴۵۷ نوازنده و خواننده را برای اجرا در مرحلۀ نهایی اعلام کرد.

بر این اساس هنرجویان نوجوان و جوان موسیقی کشور با راهیابی به مرحلۀ نهایی طی روزهای برگزاری جشنواره در حضور هیأت داوران به اجرا خواهند پرداخت.

اسامی افراد منتخب بر اساس بخش‌ها و رده‌های سنی در سایت جشنواره به نشانی www.javanmusicfestival.ir  و همچنین در پایگاه اطلاع‌رسانی موسیقی ایران (نای) به نشانی www.nay.ir قابل رؤیت است.

دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان به دبیری هومان اسعدی و با حضور و همکاری استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران، با همکاری دفتر موسیقی و بنیاد رودکی، از ۷ تا ۲۴ شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد.

این دوره از جشنواره در سه بخش موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی ایران و در قالب سه گروه سنی الف (۱۵ تا ۱۸ سال)، ب (۱۹ تا ۲۳ سال) و ج (۲۴ تا ۲۹ سال) برگزار خواهد شد.

    • كوروش عبداللهي IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
      باعرض سلام و خسته نباشيد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهركرد در اطلاع رساني اخبار جشنواره موسيقي جوان كم لطفي ميكنن و اخبار دهمين جشنواره موسيقي جوان را منتشر نكرده اند لطفا پيگيري كنيدممنون

