راهیابی ۴۵۷ خواننده و نوازنده به مرحلۀ نهایی جشنواره «جوان»

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه این جشنواره بعد از پایان کار کمیته‌های داوری مرحلۀ اول و بررسی بیش از ۱۲۰۰ اثر ارسالی در سه بخش موسیقی نواحی، کلاسیک و دستگاهی، اسامی ۴۵۷ نوازنده و خواننده را برای اجرا در مرحلۀ نهایی اعلام کرد.

بر این اساس هنرجویان نوجوان و جوان موسیقی کشور با راهیابی به مرحلۀ نهایی طی روزهای برگزاری جشنواره در حضور هیأت داوران به اجرا خواهند پرداخت.

اسامی افراد منتخب بر اساس بخش‌ها و رده‌های سنی در سایت جشنواره به نشانی www.javanmusicfestival.ir و همچنین در پایگاه اطلاع‌رسانی موسیقی ایران (نای) به نشانی www.nay.ir قابل رؤیت است.

دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان به دبیری هومان اسعدی و با حضور و همکاری استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران، با همکاری دفتر موسیقی و بنیاد رودکی، از ۷ تا ۲۴ شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد.

این دوره از جشنواره در سه بخش موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی ایران و در قالب سه گروه سنی الف (۱۵ تا ۱۸ سال)، ب (۱۹ تا ۲۳ سال) و ج (۲۴ تا ۲۹ سال) برگزار خواهد شد.