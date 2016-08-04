«پوتین» اوایل سپتامبر میزبان رهبران ژاپن و کره جنوبی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین از تصمیم «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در اوایل ماه میلادی آینده (سپتامبر) خبر داد.

این دیدار در شهر بندری «ولادی وستوک» در بخش شرقی روسیه و در حاشیه مجمع اقتصادی شرق که هر ساله به میزبانی روسیه برگزار می شود، اتفاق می افتد.

مجمع اقتصادی شرق در بازه زمانی دوم تا سوم سپتامبر تشکیل می شود.

انتظار می رود که حل و فصل مناقشات مسکو-توکیو در خصوص جزایر «کوریل جنوبی» و همچنین امضای پیمان صلحی که از زمان پایان جنگ جهانی دوم به تعویق افتاده است، از موضوعات مورد گفتگوی پوتین و آبه باشد.

از سوی دیگر، پسکوف از قصد پوتین برای ملاقات با «پارک گئون های» رئیس جمهوری کره جنوبی نیز خبر داد.