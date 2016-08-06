به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبریزی صبح شنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان ایجاد پارکینگ های هوشمند و مکانیزه در شهر همدان را ضروری دانست و گفت: امروزه معضل ترافیک از عمده ترین مشکلات کلانشهرهای کشور است که در این راستا ایجاد پارکینگ های هوشمند و گروهی ظرفیت بسیار خوبی برای ساماندهی مشکلات ترافیکی است.

تبریزی با بیان اینکه ایجاد پارکینگ های مکانیزه و هوشمند از تاکیدات شورای شهر همدان در دور چهارم بوده است، افزود : اعضای شورای چهارم پیگیر ایجاد این پارکینگ ها در سطح شهر بوده اند اما متاسفانه تاکنون اقدامی از طرف شهرداری صورت نگرفته است.

احداث پارکینگ برای مدیریت شهری سودآوری به دنبال دارد

وی اضافه کرد: احداث پارکینگ علاوه بر حل بخشی از معضل ترافیک، برای مدیریت شهری سودآوری نیز به دنبال دارد و بر این اساس شهرداری باید از این فرصت استفاده کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با بیان اینکه حاشیه های معابر همدان ظرفیت خوبی برای نصب پارکینگ های مکانیزه دارد، اظهار داشت: شهرداری باید با مشارکت بخش خصوصی از این ظرفیت برای ایجاد پارکینگ های هوشمند استفاده کند.

محمد تبریزی با اشاره به پیمانکاران متقاضی ساخت پارکینگ های حاشیه ای و گروهی گفت: با توجه به اینکه پارکینگ ها درآمدزایی خوبی به دنبال دارند سرمایه گذاران می توانند در این زمینه وارد شوند.

تبریزی به اهمیت فرهنگ ترافیک و رعایت حقوق شهروندی در این خصوص اشاره کرد و افزود : شاید بسیاری از نارضایتی های شهروندان از پارک خودروها به خاطر پارکبانانی که با آنها در تماس هستند و ارتباط ارگانیک با شهرداری ندارد، باشد.

استقبال از سرمایه گذاران در زمینه احداث پارکینگ های حاشیه ای و گروهی

وی توجیه اقتصادی را مهمترین مقوله در ایجاد پارکینگ ها دانست و یادآور شد: شورای اسلامی شهر و شهرداری از سرمایه گذاران در زمینه احداث پارکینگ های حاشیه ای و گروهی استقبال می کند.

تبریزی به زمین شرکت مخابرات همدان در خیابان میرزاده عشقی اشاره کرد و گفت: این زمین برای اجرای پروژه تاثیرگذار ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در زمینه پارکینگ دارد که سرمایه گذاران بهتر است در این خصوص به صورت مشارکتی عمل کنند.

وی با اشاره به اهمیت بهره گیری از پروژه های نوین افزود: در مدیریت شهری استفاده از تکنولوژی برای نخستین بار شاید ریسک باشد اما یکسری تکنولوژی ها را می توان به عنوان اولین ها اجرا کرد که این خود مزیت و الزاماتی را برای شهر ایجاد می کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان نیز احداث پارکینگ های طبقاتی و هوشمند در سطح شهر را ضروری دانست و گفت: برای استفاده از پارکینگها فرهنگ سازی مهمترین مقوله است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کامران گردان افزود: سالهاست در زمینه فرهنگ سازی موفق عمل نکرده ایم و بر این اساس باید بیشتر تلاش کرد.

شورای شهر پیگیر نصب پارکینگ های هوشمند و مکانیزه است

گردان توجه به تمامی جوانب اجرای پروژه ها را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: شورای شهر پیگیر نصب پارکینگ های هوشمند و مکانیزه است و از سرمایه گذاران نیز استقبال می کند.

رضا میرزایی عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه بیماری سیستم اداری را از عوامل عمده توسعه نیافتگی جامعه دانست.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان نیز ضمن ارائه گزارش کوتاهی از روند اجرای پروژه های سرمایه گذاری شهری گفت: تدوین سیستم سرمایه گذاری نباید مشکلی داشته باشد چراکه این امر روند ادامه کارها را با مشکل مواجه می کند.

اکبر رنجبران به پروژه های احداث بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب با کمک پروفسور سمیعی، میدان میوه و تره بار جدید، زمین شرکت مخابرات و پارک ملل اشاره کرد و گفت: طبق نتیجه جلسات صورت گرفته مقرر شد شهرداری تفاهم نامه ای با شرکت مخابرات برای اجرای پروژه در زمین موردنظر منعقد کند.