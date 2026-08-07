کشف بقایای انسانی در ارتفاعات شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی کمیته جستجو و نجات هیئت کوهنوردی استان تهران، صبح پنجشنبه ۱۵ مرداد، یکی از مدرسان کوهپیمایی هنگام برگزاری کلاس آموزشی در منطقه بندیخچال، بقایای انسانی به همراه تعدادی از وسایل شخصی را در شکاف میان دو تختهسنگ مشاهده و موضوع را به مسئولان امدادی اطلاع داد.
بر اساس این گزارش، پس از اعلام موضوع، نیروهای هلالاحمر در محل حاضر شدند و با بررسیهای اولیه، بقایای فردی مجهولالهویه را در محل کشف کردند.
در ادامه، با حضور عوامل تشخیص هویت و انجام اقدامات لازم برای مستندسازی صحنه، بقایا با دستور مقام قضایی برای تعیین هویت، علت و زمان مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
روابط عمومی کمیته جستجو و نجات هیأت کوهنوردی استان تهران اعلام کرد: هویت فرد، زمان دقیق و علت مرگ تاکنون بهصورت رسمی مشخص نشده و نتیجه نهایی پس از بررسیهای مراجع قضایی و پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.
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