  1. استانها
  2. تهران
۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۰

کشف بقایای انسانی در ارتفاعات شمیرانات

کشف بقایای انسانی در ارتفاعات شمیرانات

شمیرانات- روابط عمومی کمیته جستجو و نجات هیئت کوهنوردی استان تهران از کشف بقایای انسانی یک فرد مجهول‌الهویه در منطقه بندیخچال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی کمیته جستجو و نجات هیئت کوهنوردی استان تهران، صبح پنجشنبه ۱۵ مرداد، یکی از مدرسان کوه‌پیمایی هنگام برگزاری کلاس آموزشی در منطقه بندیخچال، بقایای انسانی به همراه تعدادی از وسایل شخصی را در شکاف میان دو تخته‌سنگ مشاهده و موضوع را به مسئولان امدادی اطلاع داد.

بر اساس این گزارش، پس از اعلام موضوع، نیروهای هلال‌احمر در محل حاضر شدند و با بررسی‌های اولیه، بقایای فردی مجهول‌الهویه را در محل کشف کردند.

در ادامه، با حضور عوامل تشخیص هویت و انجام اقدامات لازم برای مستندسازی صحنه، بقایا با دستور مقام قضایی برای تعیین هویت، علت و زمان مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

روابط عمومی کمیته جستجو و نجات هیأت کوهنوردی استان تهران اعلام کرد: هویت فرد، زمان دقیق و علت مرگ تاکنون به‌صورت رسمی مشخص نشده و نتیجه نهایی پس از بررسی‌های مراجع قضایی و پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6910117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها