به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «کامکارها» پس از گذشت چند هفته از کنسرت خیریه خود برای کودکان مبتلا به سرطان که در تالار وحدت برگزار شد، پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه در اولین روز از برگزاری نخستین فستیوال موسیقی «بارانا» تازه ترین کنسرت خود را در محوطه کاخ نیاوران و در دو بخش فارسی و کردی اجرا می کنند.

در بخش اول کنسرت که به زبان فارسی برای علاقه مندان اجرا می شود گروه قطعات «در طرب هوای تو» با شعر مولانا و ملودی اردشیر کامکار، «غم هجران» با شعر حافظ و اهنگسازی پشنگ کامکار، «حجاب چهره جان» با شعر حافظ و آهنگسازی پشنگ کامکار و «منظومه مولانا» با شعر مولانا و آهنگسازی هوشنگ کامکار برای علاقه مندان اجرا می کند.

در بخش دوم کنسرت هم که به زبان کردی به مخاطبان ارائه خواهد شد، قطعات «هه ناسه ی سه رد (آه سرد) » با شعر مهدی حجت السادات، «لانکوله (گهواره)»، «هنار هنار (انار)»، «شمامه خال خال (میوه رنگارنگ)»، «ریم به رده به برم (بگذار بروم)»، «سودای عشق» و «هوری لاره که می(کج کلاه من)» اجرا می شود.

هوشنگ کامکار مدیر هنری، بیژن کامکار، پشنگ کامکار، قشنگ کامکار، ‌ ارژنگ کامکار، ارسلان کامکار، اردشیر کامکار، اردوان کامکار، هانا کامکار، ‌ صبا کامکار، نیریز کامکار، سهراب کامکار، احسان امامی، کامران احمدی، آوا رستمیان، ‌ امیرناصر رنجبر اعضای گروه کامکارها در این کنسرت را تشکیل می دهند.

کنسرت گروه «کامکارها» ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه در قالب اولین برنامه فستیوال موسیقی «بارانا» در محوطه کاخ نیاوران تهران میزبان دوستداران موسیقی است. این در حالی است که پیش از این کاخ گلستان به عنوان میزبان نخستین فستیوال موسیقی بارانا معرفی شده بود که با توجه به اعلام رسمی دبیرخانه این رویداد موسیقایی، به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی به دلیل فراهم نشدن امکانات رفاهی و پاره‌ای از ملاحظات در کاخ نیاوران برگزار خواهد شد. چیدمان صندلی‌ها در مکان جدید نیز کاملا مطابق مکان قبلی است و تغییری در مشخصات بلیت (اعم از جایگاه و ردیف) ایجاد نخواهد شد.

در فستیوال «شب‌های موسیقی بارانا»، گروه‌ها و هنرمندانی چون لوریس چکناوریان، کامکارها، شهرداد روحانی، کیخسرو پورناظری و گروه شمس، سهراب پورناظری به همراه آنتونیو ری به اجرای برنامه می‌پردازند. اجرای گروه پالت و همچنین اجرای مشترک گروه‌های کامنت و داماهی از دیگر برنامه‌های این فستیوال موسیقی است. پنج درصد از فروش بلیت‌های این برنامه به کودکان مبتلا به سرطان تحت حمایت محک و همچنین درصدی دیگر از فروش برای حمایتِ موسیقی‌دانان در حوزه‌ سلامت و رفاه در نظر گرفته شده است.