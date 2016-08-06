حضور ۳۴۰ شاعر در پنجمین کنگره شعر پاسدار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین انصاری‌نژاد ظهر شنبه در نشست خبری پنجمین کنگره سراسری شعر پاسدار با بیان اینکه امسال این کنگره در دهه کرامت و جوار حرم حضرت معصومه (س) برگزار می شود اظهار داشت: در این کنگره که در دو روز برگزار می شود، کارگاه های مختلفی برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه مدرس کارگاه‌ها اساتید بزرگ شعر کشور هستند افزود: از جمله موضوعات این کارگاه ها آسیب‌ها، بایدها و نباید های شعر آیینی است.

دبیر علمی پنجمین کنگره سراسری شعر پاسدار در خصوص موضوعات هشتمین دوره این کنگره عنوان کرد: انتظار در مکتب فاطمی، حجاب در مکتب فاطمی، عبادت در مکتب فاطمی، بصیرت و دفاع فاطمی از حریم ولایت، امر به معروف و نهی از منکر، ساده‌زیستی و قناعت فاطمی در برابر اسلام اشرفیت، سبک زندگی فاطمی و ایستادگی و مقاومت فاطمی در برابر تحریف فرصت‌طلبان از جمله موضوعات این کنگره است.

انصاری نژاد با عنوان اینکه برگزاری این کنگره موجب شناسایی۵۰۰ شاعر پاسدار شده است گفت: در این دوره کنگره بالغ بر ۷۵۱ قطعه شعر به دبیرخانه ارسال شد که از این میزان ۱۳۰ قطعه در مرحله اول بدلیل نا هماهنگ بودن با موضوع کنگره از دور خارج شد.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره بیش از ۳۴۰ شاعر شرکت کردند و به برگزیدگان تقدیر می‌شود.

دبیر علمی پنجمین کنگره سراسری شعر پاسدار با اشاره به اینکه در این کنگره از حمید سبزواری به عنوان پدر شعر انقلاب تجلیل می شود گفت: در پایان کتابی با عنوان ریحانه مستور که شامل آثار برگزیده است چاپ خواهد شد.