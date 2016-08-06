۲۰ سارق طی سه هفته گذشته در بجنورد دستگیر شدند

سرهنگ قاسمعلی یوسفخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سارقان با تلاش و پیگیری مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی، شناسایی و دستگیر شدند.

یوسفخانی افزود: سارقان در بازجویی‌های انجام‌شده به ۵۹ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

وی تصریح کرد: این سارقان از منزل، مغازه، اماکن دولتی، اماکن خصوصی، اتومبیل، قطعات خودرو، پلاک خودرو، قاب زنی، موتورسیکلت، داخل خودرو و سایر سرقت‌ها اعتراف کرده‌اند.

این مقام انتظامی بیان کرد: تعدادی از اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد و متهمان پس از تکمیل تحقیقات قضایی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی استان در بخش دیگر سخنان خود از دستگیری ۳۰ نفر متهم و کشف ۴۰ فقره جعل و کلاهبرداری در بجنورد طی سه هفته گذشته خبر داد.

یوسفخانی اظهار کرد: با تلاش‌های مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی و در راستای پی‌جویی پرونده‌های قضایی و رسیدگی به پرونده شکات، ۳۰ نفر از متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب ۴۰ فقره جعل و کلاهبرداری اعتراف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.