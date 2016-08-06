شهرداری بیرجند به شهروندان عیدی می دهد/طلب میلیاردی از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه صد و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر بیرجند با حضور هشت نفر از اعضا شورا برگزار شد.

نخستین موضوع مطرح شده در این جلسه پیشنهاد شهرداری برای تخفیف به شهروندان بود که بر اساس آن به مناسب هفته دولت، دهه کرامت و اعیاد غدیر و قربان و در راستای سیاست های تشویقی شهرداری نسبت به تخفیف ۲۵ درصدی بدهی معوقه مودیان و معافیت خوش حسابی شهروندان در شهریور ماه اقدام می کند که بعد از بررسی و اظهار نظر اعضای شورای شهر این پیشنهاد به تصویب رسید.

عیدی شهرداری به شهروندان

بر اساس این مصوبه که مشمول تمامی موارد شهرداری به غیر از کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض ویژه و هزینه آماده سازی می شود، شهروندان مشروط بر اینکه از ابتدای شهریور به مدت یک ماه فیش مربوطه را از شهرداری دریافت و ظرف مدت پنج روز پرداخت کنند مشمول تخفیف ۲۵ درصدی می شوند.

بررسی مصوبات کمیسیون عمران شورا دستور کار دیگر جلسه امروز شورای شهر بود که قسمت اعظم این مصوبات مربوط به تملک واحدهای مسکونی واقع در طرح های شهرداری بود که شورا تملک این واحدها را با در نظر گرفتن صرفه شهرداری و در قبال تعویض با زمین را پذیرفت.

یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه نیز مربوط به تصمیم گیری در مورد هتل مالداری واقع در بند دره بیرجند بود که این موضوع سبب شد بازهم موضوع تخلفات مجتمع تجاری هلال به شورای شهر مطرح شود.

نائب رئیس شورای شهر بیرجند در این ارتباط گفت: این هتل که بر اساس مصوبه سال ۸۷ از تخفیف ۵۰ درصدی عوارض پروانه ساختمانی بهره مند شده بود باید طبق برآورد انجام شده ۱۴۰ میلیون تومان هزینه پروانه ساختمانی پرداخت می کرد که با تخفبف ۵۰ درصدی این رقم به ۷۵ میلیون تومان رسید مشروط بر اینکه این پروژه ظرف سه سال به بهره برداری برسد که حالا بعد از گذشت پنج سال از پایان زمان مقرر طبق توافقنامه یا باید هزینه های پروانه ساختمانی را بطور کامل پرداخت کند و یا اینکه طبق نظر شورا به سرمایه گذار مهلت داده شود.

پروژه هلال مربوط به بنگاه خیریه است!

طرح این موضوع سبب شد که برخی اعضای شورای شهر بحث عدالت در مورد سرمایه گذاران را پیش بکشند.

مهدی بهترین یکی از اعضای شورای شهر در این ارتباط گفت: اگر ما در پروژه هلال به آن ها مهلت دادیم باید در این موضوع نیز این کار را بکنیم.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم طبق توافقنامه عمل کنیم باید همانند سایر پروژه ها این طرح ظرف سه سال تمام می شد، بیان کرد: اگر ما در پروژه ای سه بار به سرمایه گذار مهلت داده ایم در این مورد نیز باید مهلت دهیم.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر با بیان اینکه پروژه هلال مربوط به بنگاه خیریه بوده و نباید با یک سرمایه گذار عادی ب تلقی برابری باشد، گفت: ساختمان تجاری اداری هلال احمر مربوط به سازمان هلال احمر بوده و ضر و زیان آن نیز مربوط به هلال احمر خواهد بود.

نیک بیان داشت: بحث تخفیف ۵۰ درصدی عوارض پروانه های ساختمانی هتل مالداری واقع در بند دره بیرجند در سال ۸۷ در شورا مصوب شد مشروط بر اینکه این هتل ظرف مدت ۳۶ ماه ساخته و به بهره برداری برسد.

نیک با بیان اینکه امروز حدود پنج سال از پایان زمان تعیین شده گذشته و هنوز این هتل به بهره برداری نرسیده است، بیان کرد: علاوه بر این قرار بود که این هتل در ابتدا پنج ستاره باشد که آن هم عوض شده است.

تخفیف ۹ میلیاردی شهرداری به پروژه هلال

وی ادامه داد: طبق مصوبه شورا در صورت عدم تحویل هتل در زمان مقرر باید هزینه های پروانه به نرخ روز به شهرداری پرداخت شود که باید اعضا در این مورد تصمیم گیری کنند.

تخفیف ۹ میلیاردی شهرداری به پروژه هلال یکی دیگر از موضوعات مطرح شده از سوی مهدی بهترین بود که نیک به عنوان کنایه در مورد آن گفت: کل هزینه ساخت پروژه هلال هشت میلیارد تومان برآورد شده حالا چه جوری شهرداری فقط ۹ میلیارد تومان تخفیف داده است؟

مهدی بهترین در جواب این موضوع گفت: زیربنای پروژه هلال ۲۴ هزار متر مربع بوده که با ۵۰ درصد تخفیف ۱۲ هزار متر مربع می شود حالا از شهردار می خواهم پاسخ دهد که هزینه پروانه برای ۱۲ هزار متر مربع فضای تجاری و اداری در خیابان طالقانی چه میزان می شود؟

وی همچنین گفت: پروژه هلال مربوط به شرکت سهامی خاص هلال احمر است که بنگاه خیریه محسوب نمی شود.

سوال بی جواب رقم واقعی تخفیف شهرداری به پروژه هلال

حساب سرانگشتی بهترین در مورد پروژه هلال این سوال را در ذهن خبرنگاران و البته اعضای شورای شهر باقی گذاشت که به راستی رقم واقعی تخفیف شهرداری در پروژه هلال چقدر بوده است؟ در همین ارتباط نائب رئیس شورای شهر از شهردار خواست که رقم دقیق این موضوع را بررسی و اعلام کند چراکه برا همه سوال است.

نفیسه نخعی همچنین در مورد هتل مالداری نیز گفت: این هتل تنها هتل خراسان جنوبی است که مصوبه ملی گرفته و موافقت دریافت ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات را گرفته است.

وی ادامه داد: هم پروژه هلال و هم هتل مالداری سرمایه گذار بخش خصوصی هستند و عدالت اجتماعی حکم می کند برخورد یکسان با آن ها داشته باشیم.

توافق نظر اعضای شورا در مورد حمایت از سرمایه گذاران سبب شد که سرمایه گذار هتل مالداری در جلسه شورا شرکت و موارد تاخیر در تحویل پروژه را اعلام و بر اساس آن تصمیم گیری شود.

درخواست شهرداری برای اجازه برداشت پول از حساب مختص پارکینگ ها برای سایر پروژه ها در صورت نیاز از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود که اعضا با این درخواست مشروط به برگشت پول ظرف مدت سه ماه به حساب پارکینگ ها موافقت کردند و همچنین از شهرداری خواستند که نسبت به دریافت طلب شهرداری از دستگاه های اجرای جدیت بیشتری به خرج دهد.

رضا حسنی صفت، یکی از اعضای شورای شهر، با اشاره به طلب میلیاردی شهرداری از دستگاه های اجرایی گفت: شهرداری بهتر است بجای برداشت از حساب پارکینگ ها طلب خود از دستگاه های اجرایی را دنبال کند.

دست دستگاه های اجرایی در کیسه شهرداری

شهردار بیرجند در این ارتباط گفت: شهرداری در این زمینه تاکنون مکاتبات زیادی انجام داده است و حتی یک مورد شکایت از دستگاه اجرایی را نیز داشته ایم.

عباسعلی مدیح ادامه داد: اما استاندار وقت در دو ماه قبل خواسته که شکایتی از ادارات دولتی نشود و موضوعات مربوط به دستگاه های اجرایی در هیئتی به ریاست معاون سیاسی استاندار بررسی شود.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز در این ارتباط گفت: استاندار در سال جاری دستور العملی صادر کرده که بر اساس آن دستگاه های اجرایی حق ندارند دست در کیسه شهرداری کنند علاوه بر این دستگاه ها موظف هستند بدهی خود به شهرداری را پرداخت کنند.

طاهری اضافه کرد: این دستور العمل را باید به فال نیک گرفت و از آن استفاده کرد.

گفتنی است در این جلسه ۳۱ مصوبه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای شهر بررسی شد.