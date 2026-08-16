لانه جاسوسی فرانسوی!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: هر ماموریتی که از چارچوب رسمی و محدود یک سفارتخانه عبور کند، به‌جای دیپلماسی، به میدان امنیت می‌رود؛ جایی که حساسیت جامعه میزبان به‌طور طبیعی بالا می‌رود. اگر نقش یک سفارتخانه از نمایندگی سیاسی به شبکه‌سازی عملیاتی تغییر کند، آنگاه مسئله صرفا حقوقی نیست؛ مسئله، به امنیت ملی و مدیریت ریسک تبدیل می‌شود. در منطق امنیتی، سفارتخانه محل نمایش دیپلماتیک است، نه مرکز عملیات؛ هر تغییر کارکرد، حتی اگر با واژگان رسمی پوشانده شود، به‌عنوان افزایش سطح تهدید تلقی می‌شود.

حافظه سیاسی جامعه معمولا به الگوهای تکرارشونده واکنش نشان می‌دهد؛ وقتی یک ماموریت از مرزهای کلاسیک دیپلماسی بیرون بزند، روایت عمومی به سمت پروژه جاسوسی یا پروژه نفوذ، میل می‌کند. دیپلماسی بر قواعد استوار است؛ اما قواعد، زمانی کارکرد دارند که طرف‌ها حدود را رعایت کنند. تخطی از مرزها، رقابت را به تقابل امنیتی نزدیک می‌کند. سفارت فرانسه در روزهای اخیر حاشیه‌ساز شده است؛ ماجرا از آنجایی شروع شد که دو مظنون و متهم به عملیات نفوذ در شرایطی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات دستگیر شدند که در حال ملاقات با دو دیپلمات فرانسوی بودند.

هشدار وزارت اطلاعات

در همین راستا، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای به دولت فرانسه هشدار داد: اجازه رفتارهای غیرقانونی مداخله‌آمیز را به مهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزین را با مسببین صورت خواهد داد. روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم نفوذ و مداخله خارجی و در حین اجرای دستور قضایی بازداشت دو تن از متهمان پرونده، از حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شدند. از آنجا که دیپلمات‌های مذکور دارای سوابق گسترده تخلفات و رفتارهای مغایر قوانین داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک بودند، پس از احراز هویت آنان، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و سپس دیپلمات‌های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک، به سفیر فرانسه تحویل داده شدند.

در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با متهمین بود، فرانسوی‌ها به هیاهوی رسانه‌ای با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند. بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرآیند بازرسی از محل جرم، محتوای پروژه موریانه‌ای را آشکار می‌کند که علت نگرانی زائدالوصف فرانسوی‌ها و آوازه‌ گریه‌های پس از کشف جرم را قابل درک می‌سازد.

تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ای گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور، از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی همراه با اصول پنهان‌کاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد. از آنجا که در قراردادهای مکشوفه از این پروژه شوم، امضای سفیر سابق فرانسه در ایران مشاهده می‌شود، دولت فرانسه باید نسبت به اقدامات غیرقانونی و مداخله‌گرایانه خویش پاسخگو باشد و درباره این طراحی خام اندیشانه توضیح دهد.

با عنایت به نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، آن هم در زمان جنگ، نقض فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوب‌های دیپلماتیک که در این پروژه با قطعیت به اثبات رسیده است، وزارت اطلاعات هشدار می‌دهد که اجازه رفتارهای غیرقانونی مداخله‌آمیز را به مهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزین را با مسببین صورت خواهد داد.

دولت فرانسه در حالی این فرآیند ضد امنیت ملی ایران را با جسارت در دستور کار قرار داده که خود در سال ۲۰۲۴ قانون جلوگیری از دخالت خارجی را متکی بر مدعیات گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس سنا مصوب کرد و به روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست. برای دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنرنمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله غیرقانونی در امور کشورهای مستقل، معطوف رفع مشکلات داخلی و نیازمندی‌های اجتماعی شهروندان فرانسوی کند و برای ترمیم چهره ضد ایرانی خود نزد شهروندان ایرانی، راهی متفاوت با تحریم، مداخله و نفوذ را بجوید.

ماجرای اقدام غیرمتعارف دیپلمات‌های فرانسوی در تهران چه بود؟

محمد تنهایی، رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش مراجع ذی‌صلاح در رابطه با دو کارمند سفارت فرانسه، گفت: بر اساس گزارش دریافتی از مراجع ذی‌ربط، دو نفر فرانسوی شامگاه یک‌شنبه مورخ ۲۸ تیر در جلسه‌ای با چند نفر از متهمان امنیتی تحت‌ تعقیب شرکت داشتند که برای مدت کوتاهی از سوی ماموران امنیتی مورد سوال قرار گرفتند. در این مکان اسناد متعددی دال بر فعالیت‌های ضد امنیتی یافت شد که مراجع ذی‌ربط در حال بررسی آنها هستند. محمد تنهایی با رد ادعای کذب وزیر خارجه فرانسه مبنی بر ضرب و شتم این دو نفر، خاطرنشان کرد: ماموران به محض اطلاع از وابستگی این دو فرد به سفارت فرانسه در تهران، آنها را به مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و بعد از هماهنگی با وزارت امور خارجه و تماس آنها با سفیر فرانسه، تحویل سفارت شدند.

رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه رفتار خلاف قانون دو کارمند سفارت فرانسه ناقض قوانین دولت پذیرنده و مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ بوده است، تاکید کرد: وزیر خارجه فرانسه به جای فرار رو به جلو، باید به خاطر رفتار خلاف شئون دیپلماتیک دو کارمند سفارت این کشور در تهران، پاسخگو باشد. تنهایی همچنین خاطرنشان کرد: ادعای وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر اینکه این دو کارمند در زمینه کمک به جامعه مدنی فعالیت می‌کردند، موید رفتار مداخله‌جویانه و مغایر با ماموریت‌های متعارف دیپلماتیک فرانسه در ایران بوده و فرانسه باید توضیح بدهد که کمک به جامعه مدنی کشور پذیرنده منطبق با کدام معاهده بین‌المللی مرتبط با حقوق دیپلماتیک و کنسولی است؟! رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه تاکید کرد دولت فرانسه نباید به دنبال رفتارهای مداخله‌جویانه در ایران باشد و باید سیاست‌های خود در قبال ایران را طبق قواعد متعارف حاکم بر روابط میان دولت‌ها تنظیم کند.

ریاکاری شرم‌آور سردمداران فرانسه

چندی پیش نیز وزیر خارجه فرانسه، اتهاماتی بی‌اساس را در زمینه حقوق بشر به ایران وارد کرده بود که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اتهامات ناروای همتای فرانسوی خود گفته بود که کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دست بردارند. این یک ریاکاری آشکار و شرم‌آور است. حمایت شما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و حملات تجاوزکارانه به ایران، هرگونه برتری اخلاقی را که تصور می‌کردید دارید، از بین برده است. پیشینه سیاه استعماری فرانسه در آفریقا و دیگر نقاط جهان و نیز اقدامات مداخله‌جویانه این کشور در برخی کشورهای آفریقایی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب کشتار و نقض حقوق بشر میلیون‌ها انسان بیگناه شده است، برای همه دنیا امری واضح و مبرهن است.

مقامات فرانسوی به جای موعظه کردن دیگران، رفتارهای نژادپرستانه خود در قبال اتباع سایر کشورها و مهاجران را اصلاح کرده و حمایت همه‌جانبه، بی قید و شرط و غیر انسانی از رژیم نسل‌کش و اشغالگر صهیونیستی را متوقف کنند. ادعاهای فرانسه در خصوص موضوع حقوق بشر در ایران در حالی مطرح می‌شود که ملت ایران سکوت شرم‌آور پاریس در برابر تجاوز غیرقانونی نظامی رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران و جنایاتی همانند شهادت مظلومانه ۱۶۸ انسان بیگناه در مدرسه میناب و چند هزار انسان بیگناه دیگر در ده‌ها جنایت دیگر در طول جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را فراموش نکرده‌اند.