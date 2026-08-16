تحقق ۲۶ درصدی بودجه شهرداری بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی پیش از ظهر یکشنبه شورای اسلامی شهر که با حضور شهردار بیرجند برگزار شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: براساس اسناد مالی که تاکنون شهرداری به این کمیسیون ارائه کرده است، تحقق بودجه شهرداری تاکنون ۲۶ درصد یعنی ۵۳۵ میلیارد تومان بوده است.

عباس سروری تصریح کرد: در صورتی که فروش اوراق مشارکت توسط شهرداری بیرجند را هم در این خصوص منظور کنیم، هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان تحقق بودجه شهرداری در سال جاری است.

به گفته وی، تاکنون باید بودجه شهرداری ۲۹ درصد محقق می‌شد که بر اساس اسناد مالی ارائه شده به شورا، سه درصد در این زمینه عقب است.

وی با بیان این که میزان تحقق هزینه‌های شهرداری هم ۲۴ درصد بوده است، افزود: بر اساس تبصره ۱۰ احکام بودجه سال جاری، به شهرداری بیرجند اجازه داده شده که برای بهبود وضع معیشت کارکنان شهرداری، در صورت تحقق بودجه مصوب، ماهیانه دو میلیون تومان در قالب کارت به کارکنان شهرداری پرداخت شود که اعضای شورا با انجام این کار موافقت کردند.

در ادامه این جلسه نامه درخواست لیلا حسنی، مدیر بهزیستی بیرجند، مبنی بر تخفیف ۱۰۰ درصدی هزینه‌های مربوط به کفن و دفن معلول فوت شده بدون سرپرست و قیم قانونی قرائت شد. شهردار بیرجند در این زمینه گفت: براساس قوانین موجود شهرداری تنها با تخفیف ۵۰ درصدی هزینه‌های مورد نظر می‌تواند موافقت کند که این کار انجام شده است و بهزیستی از ۱۴ میلیون تومان هزینه مورد نظر، تنها هفت میلیون تومان باید پرداخت کند.

اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با تخفیف ۱۰۰ درصدی هزینه‌ها در این زمینه مخالفت کردند.

مهدی بهترین در ادامه تصریح کرد: بهزیستی بیرجند از پذیرش معلول اعصاب و روانی که مبتلا به هپاتیت B است، خودداری می‌کند و این در حالی است که شهرداری این بیمار معلول را در بیمارستان بستری کرده است و امکان سرایت بیماری او به افراد دیگر وجود دارد.

در ادامه این جلسه نامه شهرداری بیرجند مبنی بر واگذاری قطعه زمینی به مساحت دو هزار متر مربع در ضلع شرقی پارک نشاط به سرمایه‌گذار برای ایجاد مکانی برای بازی‌های خلاقانه با عنوان شادآباد برای مدت پنج سال قرائت شد.

شهردار بیرجند در این زمینه گفت: در این واگذاری بحث سرمایه‌گذاری مطرح است و در صورتی که لازم باشد، سرمایه‌گذار مورد نظر با حضور در جلسه شورا توضیح‌های لازم را بیان کند که اعضای شورا برای بررسی بیشتر آن، نامه شهرداری را به کمیسیون مربوط ارجاع دادند.

همچنین در این جلسه نامه شهرداری بیرجند در خصوص خرید سرسره، اسباب‌بازی‌ها و شاسی‌های پروژه آبی در حال اجرای شهرداری بیرجند خوانده شد و اعضای شورا بر اساس قرارداد موجود در این زمینه با ۵۰ درصد مبلغ مورد نظر به شکل نقد و ۵۰ درصد مبلغ دیگر آن از محل قطعات آن موافقت کردند که با این مصوبه شورا، مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه شهرداری بیرجند برای این منظور پرداخت خواهد شد.

در جلسه امروز شورای شهر بیرجند بیشتر موارد مطرح شده به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شد و شهردار بیرجند گفت: با انجام این کار اعضای شورا مانع از تحقق پنج میلیارد تومان از بودجه شهرداری شدند.