انتقام حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: گرچه اطلاعات مربوط به تلاش ایران برای ترور ترامپ در ترکیه، توسط نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به آمریکا مخابره شد، بنابراین روی آن باید صبر و تأمل کرد و شیطنت صهیونیستها را از نظر دور نداشت؛ اما با تمام تفاسیر حتی اگر قضیه اعلام اخطار به ترامپ از سوی صهیونیستها مبنی بر تحرکات ایران برای ترورش، ناشی از شیطنت اسرائیل هم باشد و ایران اساسا چنین طرحی را آماده نکرده باشد، باز هم چیزی از ماهیت ماجرا نمیکاهد.
ماهیت ماجرا چیزی نیست جز مستولی شدن ترس و وحشت بر ترامپ. همانطور که رهبر انقلاب فرمود: جنایتکاران آرزوی مرگی آرام را به گور خواهند برد. انتقام ایران اسلامی از ترامپ جنایتکار قطعی است. ما تقاص خون مطهر امام شهیدمان و شهدای مدرسه میناب و سایر شهدای گلگونکفنمان را از ترامپ جنایتکار خواهیم ستاند. این موضوعی است که قطعی است و تردیدی در آن نمیتوان کرد. اما مهمتر از خود انتقام، ترس و وحشتی است که به جان ترامپ افتاده است. او در ترکیه ترجیح داد با ماشین حمل همبرگر جابهجا شود تا ردزنی او توسط ایران انجام نگیرد. ترامپ شاید مرتبه بعد مجبور شود در ماشین حمل زباله مخفی شود. او اکنون در زمین گلفش در فلوریدا، سامانه پدافندی مستقر کرده تا پهپادهای ایرانی جان کثیفش را نگیرند. اما شاید لازم باشد، برای روزهای آتی، یگان پدافندی را در کنار خود مستقر کند.
ترامپ دیر یا زود به فجیعترین شکل ممکن، به درک واصل خواهد شد؛ اما مهمتر از جان دادن این جنایتکار، ترس و اضطرابی است که سراسر وجود او را فراگرفته است. شاید همین ترس، قبل از پهپاد یا تکتیرانداز ایرانی، کار ترامپ را بسازد و او را به اسفلسافلین، بفرستد. آنچه امروز بیش از هر چیز، فرسایش نفس ترامپ را نشان میدهد، هراس از ضربتی است که از سوی ایران در راه است؛ هراسی که حتی در پناه حصارهای فلزی و پدافندهای پیشرفته نیز تسکینناپذیر است. ترس، خاموشترین اما مرگبارترین سلاحی است که اکنون بر جان ترامپ سایه افکنده؛ او که روزگاری با تکبر سخن میگفت، اکنون در سایه شک و تردید، به دنبال پناهگاهی برای فرار از تقدیر محتوم خویش است. سقوط ترامپ، تنها در یک مرگ فیزیکی نیست، بلکه در همین پارانویا و وحشتی است که او را از یک رئیسجمهور به انسانی در حال فرار از سایهها بدل کرده است.
هیچ قدرتی در جهان، نمیتواند در برابر اراده الهی برای ستاندن خون شهدای مظلوم، سد ایجاد کند؛ ترامپ میتواند در میان انبوهی از محافظان پنهان شود، اما راه رسیدن حق به صاحبش را نخواهد بست. تقاص خون مطهر امام و شهدای بیگناه، در معادلی است که از آسمانها میآید؛ ترامپ هر چه بگریزد، گریزی از روزی که حساب کارهای بزرگ و کوچک از او گرفته خواهد شد، نخواهد داشت. عدالت خونی که از میان خونهای گلگون شهیدان برمیخیزد، فراتر از تمام سامانههای پدافندی و ترفندهای امنیتی است؛ ترامپ در جستوجوی امنیت، تنها به تعقیب سایهای بیثبات میپردازد. مسئله انتقام به عنوان یکی از عناصر سازنده بازدارندگی نوین ایران، جزو اولویتهای مصرح و منصوص ماست. ما از ترامپ و دارودسته جنایتکارش انتقام خواهیم گرفت و زمان و مکان این انتقام، موضوع پنهان و مکتومی است که آتش بر جان رئیسجمهور جنایتکار آمریکا و نزدیکان او انداخته است.
طعمه شدن خبرنگاران توسط ترامپ
اما افشای جزئیات تازه درباره تغییر مخفیانه هواپیمای دونالد ترامپ هنگام بازگشت از ترکیه به انگلیس، در پی نگرانی از طرح احتمالی ترور رئیسجمهوری آمریکا از سوی ایران، اعتراض رسانهها را برانگیخته است. چند رسانه بزرگ آمریکایی و بینالمللی عنوان کردهاند که ترامپ ماه گذشته و در جریان سفر خود، خبرنگاران همراهش را بدون اطلاع آنها به طعمهای برای فرار از تهدید ترور ایران بدل کرده است.
از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در بیستوهشتم فوریه، نگرانیها درباره امنیت رئیسجمهور آمریکا افزایش یافته و همین مسئله به تشدید تدابیر حفاظتی از وی منجر شده است. در این مدت، برخی تغییرات در شیوههای امنیتی و حفاظتی مربوط به سفرهای ترامپ و حتی استقرار سامانههای پدافندی در زمین گلف او به موضوع خبرساز رسانهها تبدیل شده است.
گزارشهای اولیه حاکی از آن بود که تیم امنیتی ترامپ پس از دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وجود طرحی برای ترور رئیسجمهوری آمریکا، هنگام بازگشت او از نشست ناتو در ترکیه به انگلیس، هواپیمای وی را بهطور ناگهانی تغییر داد. ترامپ ابتدا سوار بوئینگ ۷۴۷ اهدایی قطر شده بود، اما در ادامه به ایر فورس وان قدیمیتر، یعنی بوئینگ ۷۴۷ آبی و سفید، منتقل شد؛ هواپیمایی که گفته میشود به سامانههای پیشرفتهتری برای حفظ جان سرنشینان و تامین امنیت مجهز است. با این حال، چند رسانه اخیرا جزئیات تازهای از این جابهجایی منتشر کردند.
بر اساس این گزارشها، ترامپ ابتدا سوار ایر فورس وان قدیمیتر شده، اما سپس در فرودگاه و بهصورت مخفیانه با یک خودروی حمل غذای فرودگاهی به هواپیمای نظامی کوچکتری منتقل شده است و در آنجا به یک جت نظامی کوچکتر انتقال یافته است. این هواپیما ترامپ را به انگلیس رسانده و او پس از ورود به این کشور مجددا سوار همان ایر فورس وان شده است؛ بهگونهای که این تصور ایجاد شود که رئیسجمهوری آمریکا در تمام طول مسیر با همان هواپیما سفر کرده است.
خبرگزاری رویترز، شبکه سیانان، روزنامههای واشنگتنپست و نیویورکتایمز از جمله رسانههایی هستند که این اقدام را مورد انتقاد قرار دادهاند و گفتهاند چنین طرحی میتوانسته جان خبرنگاران و کارکنان دولت که در هواپیمای ریاستجمهوری حضور داشتند را به خطر بیندازد. آرون بلیک، خبرنگار ارشد سیانان، گفت خبرنگاران احساس کردهاند بدون اطلاع و ناآگاهانه به طعمههایی در خط آتش تبدیل شدهاند. پس از این اعتراضات، وزارت دادگستری آمریکا تلاش کرده است خبرنگاران نیویورکتایمز را درباره گزارشهایشان پیرامون هواپیمای جدید ایر فورس وان احضار کند. پنتاگون نیز اخیرا مجوز امنیتی فرانک کندال، رئیس پیشین نیروی هوایی آمریکا، را لغو کرده و او را به افشای اطلاعات محرمانه درباره این هواپیما برای رسانهها متهم کرده است.
پس از آنکه حمله متجاوزانه آمریکایی- اسرائیلی در آغاز جنگی تحمیلی اخیر علیه ایران منجر به شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای و جمعی از اعضای خانواده ایشان شد، نگرانیهای امنیتی درباره احتمال حملات تلافیجویانه پهپادی و موشکی تهران، به افزایش تدابیر حفاظتی پیرامون ترامپ منجر شده است. این نگرانیها تنها به محل اقامت و سفرهای رئیسجمهوری آمریکا محدود نمانده و مکانهایی را که ترامپ بهطور منظم در آنها حضور دارد نیز دربر گرفته است.
در همین چارچوب، استقرار سامانههای پدافند هوایی ارتش آمریکا در زمین گلف ترامپ در بدمینستر نیوجرسی، یکی از کمسابقهترین تدابیر امنیتی پیرامون محل حضور او به شمار میرود. تصاویر منتشرشده از این محل، سامانه متحرک Avenger را در کنار محل بازی گلف ترامپ نشان میدهد؛ اقدامی که سطح نگرانیهای امنیتی درباره احتمال حملات هوایی علیه رئیسجمهوری آمریکا را برجسته کرده است.
اما خبرنگاران آمریکایی در حالی به طعمه شدن توسط ترامپ و تیم امنیتی وی معترض شدهاند که در این زمینه تجربهای متفاوت در آمریکا وجود دارد. پیش از این، بیل کلینتون، رئیسجمهوری اسبق آمریکا، هنگام سفر به پاکستان در سال ۲۰۰۰ از یک هواپیمای بدل استفاده کرده بود، اما خبرنگارانی که همراه او بودند، پیشاپیش و بهصورت غیررسمی در جریان این طرح قرار گرفته بودند.
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