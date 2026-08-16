صادرات ۹۲ کد تعرفه کشاورزی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به گمرک ایران موضوع صادرات ممنوعیت از معاف محصولات فهرست پانزدهم-شامل ۹۲ ردیف- را ابلاغ کرد.
در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۶۹۴۰۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به نامه شماره ۷۳۶۵۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳، موضوع مقررات صادراتی، به پیوست تصویر نامه مربوط به فهرست پانزدهم محصولات مشمول ممنوعیت صادراتی ارسال میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رفع ممنوعیت صادراتی از اقلام فهرست پانزدهم، به استثنای اقلامی که در فهرست مذکور با کد تعرفه (ردیف ۲۹) مشمول ممنوعیت صادراتی اعلام شدهاند، اقدامات لازم معمول و مراتب جهت اجرا به گمرکات ابلاغ شود.
این فهرست، اقلامی از جمله ماهیان زینتی، انواع آبزیان دریایی، میگو و میگوی مولد، قزلآلا، کپورماهیان، ماهی خشک، تخم چشمزده، تخم، لارو و بچهماهی، تونماهیان، سایر محصولات آبزیان، سیست آرتمیا، آگار آگار، خاویار و بدل خاویار، پودر ماهی و خوراک آبزیان را دربرمیگیرد.
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