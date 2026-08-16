به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه هفتمین نشست شورای سیاستگذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هیئت وزارت جهاد کشاورزی اسلامی ایران با هیئت وزارت کشاورزی جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار، ضمن بررسی زمینههای توسعه همکاریهای کشاورزی و تجاری؛ بر ارتقای روابط دوجانبه، افزایش مبادلات محصولات کشاورزی، تقویت همکاریهای بخش خصوصی، توسعه سرمایهگذاریهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای متقابل دو کشور تأکید شد و با توجه به وجود اراضی مستعد و بارندگی مناسب در کشور قزاقستان، کشت فراسرزمینی برای تولید انواع غلات دانههای روغنی و ذرت مورد تاکید طرفین قرار گرفت.
صادرات انواع میوه و خشکبار و محصولات گلخانهای به کشور قزاقستان از دیگر محورهای مذاکره بین دو کشور بود.
این دیدارها و برنامههای تخصصی در چارچوب هفتمین نشست شورای سیاستگذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و با هدف تقویت دیپلماسی کشاورزی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش تجارت محصولات کشاورزی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان انجام شد.
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