به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هیئت وزارت جهاد کشاورزی اسلامی ایران با هیئت وزارت کشاورزی جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، ضمن بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های کشاورزی و تجاری؛ بر ارتقای روابط دوجانبه، افزایش مبادلات محصولات کشاورزی، تقویت همکاری‌های بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های متقابل دو کشور تأکید شد و با توجه به وجود اراضی مستعد و بارندگی مناسب در کشور قزاقستان، کشت فراسرزمینی برای تولید انواع غلات دانه‌های روغنی و ذرت مورد تاکید طرفین قرار گرفت.

صادرات انواع میوه و خشکبار و محصولات گلخانه‌ای به کشور قزاقستان از دیگر محورهای مذاکره بین دو کشور بود.

این دیدارها و برنامه‌های تخصصی در چارچوب هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و با هدف تقویت دیپلماسی کشاورزی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش تجارت محصولات کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان انجام شد.