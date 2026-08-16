فراجا مظهر اقتدار حاکمیت و ضامن امنیت عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با فرمانده انتظامی جدید استان با اشاره به جایگاه فراجا در ساختار امنیتی و اجرایی کشور، افزود: فراجا از مهمترین و نزدیکترین نهادهای امنیتی و انتظامی به وزارت کشور است و به دلیل ماهیت فرابخشی مأموریتهای خود، نقش مهمی در تأمین امنیت عمومی برعهده دارد.
وی با تأکید بر حمایت استانداری از مجموعه انتظامی استان گفت: مجموعه استانداری در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، حامی فراجا در استان است و هرگونه همکاری و حمایت لازم را برای انجام مأموریتهای انتظامی و امنیتی انجام خواهد داد.
صادقی با تاکید بر اینکه فراجا مظهر و نماد اقتدار حاکمیت است، افزود: اقتدار، قدرت پذیرفتهشده و مشروع است و مردم با حضور نیروهای پلیس در سطح جامعه، احساس امنیت میکنند.
استاندار زنجان ادامه داد: تهدیدات از حوزههای مختلف امنیتی، روانی، اقتصادی و سیاسی، ابعاد پیچیدهای پیدا کردهاند و در چنین شرایطی، وظایف فراجا نیز دشوارتر و گستردهتر شده است.
صادقی افزود: با توجه به پیچیدگی، سازمانیافتگی و پنهان بودن برخی جرایم، مقابله مؤثر با این پدیدهها نیازمند پلیس حرفهای، توانمند و برخوردار از دانش و تجهیزات روز است.
وی، با اشاره به بومی بودن فرمانده انتظامی استان، برای سردار مرتضی عباسی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و بر تداوم همکاری و همراهی مجموعه استانداری با فرماندهی انتظامی استان تأکید کرد.
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