خبرنگاری فقط واژه نیست بلکه یک راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، محمد رضا صالحی استاندار خراسان شمالی ۱۷ مردادماه روز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار را به خبرنگاران و اهالی رسانه خراسان شمالی تبریک گفت.

متن کامل پیام استاندار خراسان شمالی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ن وَالقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ؛ سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند»

خبرنگار فقط یک واژه نیست، بلکه یک راه است و خبرنگاری نیز تنها یک شغل نبوده، بلکه شخصیتی است جریان‌ساز که ریشه در تاریخ و جریان های تاریخ ساز بشری دارد.

زبانش گویای وجدان عمومی بشریت و بیانش روشنی بخشِ هر واقعیت و حقیقت بوده و نگاهش چون آفتاب روشنگر و هستی بخش در امر رسانه و خبرآفرینی است.

بدون تردید خبرنگاران متعهد با راستی و درستی در مقام روشنگری، فرهنگ سازی، استیفای حقوق مردم و لزوم آگاه سازی و اطلاع رسانی در جامعه تلاش می کنند.

بدینوسیله ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام حوزه خبر و اطلاع رسانی به ویژه شهید صارمی و تنها شهید خبرنگار استان شهید امانی، هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار را به سفیران آگاهی و دانائی در استان و اصحاب رسانه تبریک گفته و امیدوارم با همکاری و همراهی خبرنگاران عزیز بتوانیم ضمن معرفی ظرفیتها، پتانسیلها و قابلیتهای فراوان خراسان شمالی، در راستای توسعه همه جانبه استان گام برداریم.