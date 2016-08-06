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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۲۰

استاندار خراسان شمالی با صدور پیامی؛

خبرنگاری فقط واژه نیست بلکه یک راه است

خبرنگاری فقط واژه نیست بلکه یک راه است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با صدور پیامی به مناسبت ۱۷ مردادماه روز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار گفت: خبرنگاری فقط یک واژه نیست بلکه یک راه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، محمد رضا صالحی استاندار خراسان شمالی ۱۷ مردادماه روز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار را به خبرنگاران و اهالی رسانه خراسان شمالی تبریک گفت.

متن کامل پیام استاندار خراسان شمالی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ن وَالقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ؛ سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند»

خبرنگار فقط یک واژه نیست، بلکه یک راه است و خبرنگاری نیز تنها یک شغل نبوده، بلکه شخصیتی است جریان‌ساز که ریشه در تاریخ و جریان های تاریخ ساز بشری دارد.

زبانش گویای وجدان عمومی بشریت و بیانش روشنی بخشِ هر واقعیت و حقیقت بوده و نگاهش چون آفتاب روشنگر و هستی بخش در امر رسانه و خبرآفرینی است.

بدون تردید خبرنگاران متعهد با راستی و درستی در مقام روشنگری، فرهنگ سازی، استیفای حقوق مردم و لزوم آگاه سازی و اطلاع رسانی در جامعه تلاش می کنند.

بدینوسیله ضمن گرامیداشت یاد و خاطره  شهدای والا مقام  حوزه خبر و اطلاع رسانی به ویژه شهید صارمی و تنها شهید خبرنگار استان شهید امانی، هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار را به سفیران آگاهی و دانائی در استان و اصحاب رسانه تبریک گفته و امیدوارم با همکاری و همراهی خبرنگاران عزیز بتوانیم ضمن معرفی ظرفیتها، پتانسیلها و قابلیتهای فراوان خراسان شمالی، در راستای توسعه همه جانبه استان گام برداریم.

کد مطلب 3733716

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