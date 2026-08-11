تشکیل قرارگاه جابجایی زائران «مشهدالرضا» در البرز با رویکرد سفری ایمن

به گزارش خبرگزاری مهر علی نفری، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، از تشکیل قرارگاه جابجایی زائران «مشهدالرضا» همزمان با نزدیک شدن به دهه پایانی ماه صفر با رویکرد سفری ایمن خبر داد.

وی اظهار کرد: طرح جابجایی زائران به مشهد مقدس از تاریخ ۱۸ مرداد آغاز شده است و به منظور تسهیل در خرید بلیت زائران، ۸۰ درصد ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از طریق خرید اینترنتی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.



نفری افزود: تیم‌های گشت کنترل و نظارت در پاسگاه‌های پلیس‌راه استان و پایانه مسافری شهید کلانتری با هدف کنترل و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی مستقر شده‌اند تا روند خدمات‌رسانی و ایمنی سفرها به صورت مستمر پایش شود.



وی همچنین گفت: میزهای ارتباطات مردمی در پایانه شهید کلانتری مستقر هستند و پاسخگوی زائران عزیز در زمینه دریافت اطلاعات، رسیدگی به درخواست‌ها و پاسخ به مسائل احتمالی خواهند بود.



معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز تأکید کرد: ناوگان حمل‌ونقل استان برای جابجایی زائران در دهه پایانی ماه صفر بسیج شده‌اند و تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مناسب، ایمن و منظم به زائران حرم مطهر رضوی به کار گرفته شده است.

