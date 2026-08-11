به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) قم ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه و مسئولان استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در مسیر فعالیت حرفه‌ای خود با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های مختلف، با اخلاص و انگیزه‌ای فراتر از مسائل مادی به کار خود ادامه می‌دهند و این روحیه در میان بسیاری از فعالان رسانه‌ای کشور قابل مشاهده است.



وی با اشاره به اینکه بخشی از فعالان رسانه‌ای ممکن است از نظر حقوق و مزایا با شرایط مطلوب فاصله داشته باشند، افزود: با وجود این مشکلات، انتظار جامعه از خبرنگاران بسیار بالاست و اصحاب رسانه در بسیاری از عرصه‌ها تا پای جان برای انجام وظیفه خود ایستادگی کرده‌اند.



جمیری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار به‌ویژه شهید صارمی، شهید مسعود سلیمی و شهید سردار نائینی سخنگوی سابق سپاه بیان کرد: این شهدا نشان دادند که خبرنگاری صرفاً یک شغل نیست و گاهی خبرنگار برای انتقال حقیقت و انجام رسالت حرفه‌ای خود هزینه‌ای سنگین می‌پردازد و جان خود را در این مسیر تقدیم می‌کند.



وی ادامه داد: خبرنگاران باید بدانند که فعالیت آنان در عرصه فرهنگ و اطلاع‌رسانی تأثیری فراتر از انتشار یک خبر دارد و می‌تواند در شکل‌دهی افکار عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی و انتقال پیام‌های مهم به جامعه نقش‌آفرین باشد.



رسانه می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند



فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) قم با اشاره به جایگاه رسانه در دنیای امروز گفت: اهمیت رسانه موضوعی مربوط به امروز نیست و سال‌ها پیش نیز بر نقش تعیین‌کننده تبلیغات و رسانه در تحولات جهان تأکید شده بود.



وی افزود: در شرایط کنونی، موضوعاتی مانند عدالت‌خواهی، فرهنگ‌سازی، بیداری اسلامی و تقویت جبهه مقاومت نیازمند کار رسانه‌ای مستمر و حرفه‌ای است و بخش مهمی از این مسئولیت بر دوش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای قرار دارد.



سردار جمیری، اعتمادسازی را یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه دانست و عنوان کرد: رسانه زمانی می‌تواند در افکار عمومی اثرگذار باشد که مخاطب به آن اعتماد داشته باشد و این اعتماد از مسیر دقت، صحت، حرفه‌ای‌گری و توجه به جزئیات شکل می‌گیرد.



جمیری: جهان امروز تشنه روایت حقیقت است



وی با بیان اینکه جهان امروز با وجود حجم گسترده اطلاعات، همچنان نیازمند شنیدن روایت‌های واقعی از تحولات است، گفت: در بسیاری از نقاط جهان، مردم از واقعیت اتفاقاتی که در ایران و جبهه مقاومت رخ می‌دهد اطلاع کافی ندارند و این خلأ را می‌توان با کار حرفه‌ای رسانه‌ای کاهش داد.



سردار جمیری افزود: خبرنگاران می‌توانند با روایت درست از ایثار رزمندگان، شهدای مقاومت و انسان‌هایی که برای آزادی و عدالت تلاش می‌کنند، پیام این حرکت را به مخاطبان مختلف در سراسر دنیا منتقل کنند.



وی قم را دارای ظرفیت ویژه در عرصه رسانه و ارتباطات بین‌المللی دانست و بیان کرد: قم یک شهر جهانی است و به دلیل حضور طلاب و دانش‌آموختگان خارجی و ارتباطات گسترده‌ای که با کشورهای مختلف دارد، می‌تواند در زمینه انتقال پیام‌های فرهنگی و تقویت بیداری اسلامی نقش مؤثری داشته باشد.



فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) قم ادامه داد: همان‌گونه که قم در مقاطع مختلف تاریخی نقش اثرگذاری در تحولات کشور داشته است، امروز نیز ظرفیت‌های علمی، دینی و بین‌المللی این شهر می‌تواند در عرصه رسانه و تبیین واقعیت‌های جهان اسلام مورد استفاده قرار گیرد.



وی تأکید کرد: اگر روایت‌های درست و انسانی از مقاومت، عدالت‌خواهی و ایثار به افکار عمومی جهان منتقل شود، می‌تواند بر مخاطبانی اثر بگذارد که از شرایط موجود در جهان و رنج ملت‌ها آگاهی دقیق ندارند.



روایت ایثار می‌تواند جهان را متحول کند



سردار جمیری با اشاره به خاطره‌ای از شهید مصطفی چمران گفت: در یکی از عملیات‌های جنگ‌های نامنظم، نیروها قصد داشتند به مواضع دشمن ضربه بزنند و پس از انجام عملیات بازگردند اما شهید چمران در جریان حرکت دستور توقف داد.



وی افزود: نیروها تصور کردند عملیات لو رفته یا مشکلی در مسیر پیش آمده است اما شهید چمران از آنان خواست به اطراف خود نگاه کنند و زمانی که متوجه شدند در مسیر گل‌های شقایق قرار دارند، تأکید کرد که مسیر حرکت تغییر کند تا این گل‌ها زیر پای رزمندگان از بین نرود.



فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) قم بیان کرد: این خاطره به ظاهر ساده، تصویری روشن از نگاه انسانی و اخلاقی رزمندگان اسلام ارائه می‌کند و نشان می‌دهد حتی در شرایط جنگ و عملیات نیز توجه به طبیعت و رعایت حقوق موجودات مورد توجه آنان بوده است.



وی ادامه داد: چنین روایت‌هایی اگر با زبان درست و در قالبی حرفه‌ای به مردم جهان منتقل شود، می‌تواند تصویری متفاوت از فرهنگ مقاومت و انسان‌هایی ارائه کند که در سخت‌ترین شرایط نیز اصول اخلاقی خود را فراموش نمی‌کنند.



سردار جمیری با اشاره به سخن معروف امام خمینی(ره) درباره شهید چمران اظهار کرد: هنر مردان خدا آن است که بدون هیاهوهای سیاسی و خودنمایی‌های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزند و خود را فدای هدف کنند و خبرنگاران نیز باید بتوانند چنین حقیقت‌هایی را به جامعه و جهان منتقل کنند.



جمیری در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درباره نحوه برخورد با یکی از اشرار منطقه اظهار کرد: این فرد که در جریان اقدامات خود شماری از نیروهای انتظامی و پاسداران را به شهادت رسانده بود، پس از دستگیری، موضوع به اطلاع مقام معظم رهبری رسید.



وی افزود: سردار سلیمانی برای بیان خبر دستگیری این فرد نزد رهبر معظم انقلاب رفت و پس از بیان جزئیات، با واکنش متفاوتی مواجه شد زیرا در جریان دستگیری، نیروها با او قرار گذاشته و پس از حضور وی در محل قرار، اقدام به دستگیری کرده بودند.



فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) قم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که اگر به فردی امان داده شده باشد، نمی‌توان پس از آن اقدام به دستگیری او کرد و همین موضوع موجب شد سردار سلیمانی دستور آزادی آن فرد را پیگیری کند.



رسانه باید قهرمانی و اخلاق را روایت کند



وی با بیان اینکه چنین خاطراتی ظرفیت بالایی برای روایت رسانه‌ای دارند، گفت: رسانه باید بتواند ابعاد انسانی، اخلاقی و اعتقادی شخصیت‌هایی مانند امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب، شهید چمران و شهید حاج قاسم سلیمانی را برای افکار عمومی بازگو کند.



جمیری افزود: امروز نیز در جریان جنگ و مقاومت، رزمندگانی حضور دارند که با وجود شرایط دشوار، از اعتقاد و هدف خود دست نمی‌کشند و نمونه‌های فراوانی از ایثار و فداکاری در میان آنان وجود دارد.



وی با اشاره به روایت‌هایی از رزمندگانی که در جریان عملیات های اخیر با وجود سوختگی شدید تلاش می‌کنند خود را به محل شلیک برسانند، بیان کرد: برخی از این رزمندگان حتی در شرایطی که بدنشان دچار مجروحیت شده است، به فکر نجات خود نیستند و تلاش می‌کنند مأموریت خود را به پایان برسانند.



فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) قم گفت: اگر این واقعیت‌ها با دقت و صداقت به دنیا منتقل شود، می‌تواند مخاطبان بسیاری را تحت تأثیر قرار دهد زیرا جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به روایت‌هایی از عدالت، صداقت، انسانیت و ایثار نیاز دارد.



وی در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان قم قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها با امیدآفرینی و روایت درست واقعیت‌ها می‌توانند در برابر فضای یأس و ناامیدی ایستادگی کنند و پیام عدالت، حقیقت و انسانیت را به مخاطبان داخلی و خارجی برسانند.