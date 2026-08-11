«قتل آقای هاورشام» دوباره به صحنه بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «قتل آقای هاورشام» نوشته جاناتان سیر با ترجمه شهاب نظامدوست و کارگردانی فراز غلامی در چهارمین دور اجرای خود در سالن شماره یک فیدیبو استیج پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد میزبان علاقهمندان تئاتر است.
این نمایش پیش از این در سه دوره در مجموعه تئاتر لبخند، تماشاخانه ملک و تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است و اکنون برای چهارمین بار با تهیهکنندکی سجاد افشاریان به صحنه بازمیگردد.
افشاریان، تهیهکننده این نمایش، با تأسیس کمپانی تئاتر جوانان ایران، در کنار فعالیت حرفهای و مستمر خود در عرصه تئاتر، از تولید و اجرای آثار دانشآموختگان و جوانان تئاتر حمایت کرده و به تهیهکنندگی آثاری در این حوزه پرداخته است. از جمله آثار اجراشده با تهیهکنندگی یا حمایت او میتوان به «منو یادت میاد؟»، «در انتظار گودو»، «هیدن»، «آن برد» و «کلاژ بیضایی» اشاره کرد.
احمد صمیمی، ایمان نظیفی، امین زارع، علی چایچی، گلنوش قهرمانی، عرفان رنجبر، مریم بصیریفر، محمد امیدی، شایان حیدری، شکیبا الکائی و سوگل زارع بازیگران «قتل آقای هاورشام» هستند.
«قتل آقای هاورشام» از چهارم شهریور هر روز ساعت ۱۹ در سالن یک فیدیبو استیج پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد اجرا میشود.
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