یک پیام تبریک برای سهراب پورناظری؛ سرافراز بماند ایران و موسیقی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، د علیاکبر شکارچی پیشکسوت موسیقی دستگاهی و کمانچهنواز برجسته ایران، در پیامی ضمن تبریک به سهراب پورناظری بابت عضویت در هیئت داوران آکادمی گرمی، این انتخاب را افتخاری برای موسیقی و بهویژه جامعه کمانچهنوازان کشور دانست و با اشاره به بیتی از مولانا، آن را «طلوع صبحی تازه در آسمان موسیقی ایران» توصیف کرد.
در پیام شکارچی آمده است:
به نام خداوند نور و قلم؛ خداوند پاک وجود و عدم
بسیار خرسندم امروز در خبرگزاریها مطلع شدم دوست و همپیشه عزیزم آقای سهراب پورناظری به عضویت هیئت داوران آکادمی گرمی درآمدهاند.
من این انتخاب شایسته و افتخارآفرین را به ایشان و خانواده گرامی و هنرمندشان و همچنین جامعه موسیقی بهویژه کمانچهنوازان ایران صمیمانه تبریک میگویم.
سپاس از خداوندگار موسیقی که نگهدار موسیقی و موسیقیدان این سرزمین نخبهپرور است. سپاس که موسیقی ایران در عرصههای نوازندگی آهنگسازی آموزش و پژوهش روزبهروز به شکوفایی است.
امروز که این چند خط را برای موفقیت و بالندگی سهراب جان مینویسم مرا این بیت مولانا به یاد آمد:
برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمید
جویان و پایکوبان از آسمان رسیده
حقیقتاً در آسمانِ موسیقی این سرزمین صبحی دگر برآمده؛ صبحی که آمیخته با فرهنگخواهی و فرهنگطلبی خانوادههاست که فرزندان خود را در شرایطی دشوار به میدان هنرورزی و عشقورزی میفرستند.
هر شب که چشم برهم مینهم در خیال با صدای پرطنین موسیقی ایران که از اندیشه و انگشتان فرزندان این آب و خاک جویان و پایکوبان برمیخیزد، سرمست و پرامید به خواب میروم.
سرافراز بماند ایران و موسیقی ایران
سرافراز و بالنده بماند سهراب جان پورناظری
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