یک پیام تبریک برای سهراب پورناظری؛ سرافراز بماند ایران و موسیقی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، د علی‌اکبر شکارچی پیشکسوت موسیقی دستگاهی و کمانچه‌نواز برجسته ایران، در پیامی ضمن تبریک به سهراب پورناظری بابت عضویت در هیئت داوران آکادمی گرمی، این انتخاب را افتخاری برای موسیقی و به‌ویژه جامعه‌ کمانچه‌نوازان کشور دانست و با اشاره به بیتی از مولانا، آن را «طلوع صبحی تازه در آسمان موسیقی ایران» توصیف کرد.

در پیام شکارچی آمده است:

به نام خداوند نور و قلم؛ خداوند پاک وجود و عدم

بسیار خرسندم امروز در خبرگزاری‌ها مطلع شدم دوست و هم‌پیشه‌ عزیزم آقای سهراب پورناظری به عضویت هیئت داوران آکادمی گرمی درآمده‌اند.

من این انتخاب شایسته و افتخارآفرین را به ایشان و خانواده‌ گرامی و هنرمندشان و همچنین جامعه‌ موسیقی به‌ویژه کمانچه‌نوازان ایران صمیمانه تبریک می‌گویم.

سپاس از خداوندگار موسیقی که نگهدار موسیقی و موسیقی‌دان این سرزمین نخبه‌پرور است. سپاس که موسیقی ایران در عرصه‌های نوازندگی آهنگسازی آموزش و پژوهش روزبه‌روز به شکوفایی است.

امروز که این چند خط را برای موفقیت و بالندگی سهراب جان می‌نویسم مرا این بیت مولانا به یاد آمد:

برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمید

جویان و پای‌کوبان از آسمان رسیده

حقیقتاً در آسمان‌ِ موسیقی این سرزمین صبحی دگر برآمده؛ صبحی که آمیخته با فرهنگ‌خواهی و فرهنگ‌طلبی خانواده‌هاست که فرزندان خود را در شرایطی دشوار به میدان هنرورزی و عشق‌ورزی می‌فرستند.

هر شب که چشم برهم می‌نهم در خیال با صدای پرطنین موسیقی ایران که از اندیشه و انگشتان فرزندان این آب و خاک جویان و پای‌کوبان برمی‌خیزد، سرمست و پرامید به خواب می‌روم.

سرافراز بماند ایران و موسیقی ایران

سرافراز و بالنده بماند سهراب جان پورناظری