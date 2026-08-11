کیومرث خانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی اماکن تاریخی، موزهها و محوطههای تاریخی استان در روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه خبر داد.
وی اظهار کرد: به مناسبت ۲۸ صفر و رحلت پیامبر اعظم (ص)، تمامی اماکن تاریخی، موزهها و محوطههای تاریخی و گردشگری استان کرمانشاه در روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه تعطیل خواهد بود.
معاون میراثفرهنگی استان کرمانشاه افزود: این مجموعهها در روزهای پنجشنبه و جمعه طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت و آماده ارائه خدمات به گردشگران و مسافران هستند.
خانی خاطرنشان کرد: گردشگران و مسافران میتوانند در روزهای پنجشنبه و جمعه با مراجعه به اماکن تاریخی، موزهها و محوطههای گردشگری استان از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی کرمانشاه بازدید کنند.
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