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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

اماکن تاریخی و موزه‌های کرمانشاه چهارشنبه تعطیل است

اماکن تاریخی و موزه‌های کرمانشاه چهارشنبه تعطیل است

کرمانشاه- اماکن تاریخی، موزه‌ها و محوطه‌های گردشگری استان کرمانشاه همزمان با ۲۸ صفر و سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص)، روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه تعطیل خواهند بود.

کیومرث خانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی اماکن تاریخی، موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی استان در روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه خبر داد.

وی اظهار کرد: به مناسبت ۲۸ صفر و رحلت پیامبر اعظم (ص)، تمامی اماکن تاریخی، موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی و گردشگری استان کرمانشاه در روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه تعطیل خواهد بود.

معاون میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه افزود: این مجموعه‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت و آماده ارائه خدمات به گردشگران و مسافران هستند.

خانی خاطرنشان کرد: گردشگران و مسافران می‌توانند در روزهای پنجشنبه و جمعه با مراجعه به اماکن تاریخی، موزه‌ها و محوطه‌های گردشگری استان از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کرمانشاه بازدید کنند.

کد مطلب 6914444

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