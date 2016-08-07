اقتصاد نیوز نوشت: از ابتدای سال جاری تا ۱۳ مردادماه ارزش کل صادرات ایران به آمریکا به مبلغی معادل ۲۸ میلیون و ۹۵۲ هزار دلار می‌رسد. آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد در روز ۱۳ مردادماه سال ۹۵ نیز آمریکا در فهرست مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایران قرار دارد و ارزش صادرات کشورمان به آمریکا معادل ۵۲۹ هزار دلار است.



در سه ماهه آغازین سال ۹۵ نیز اقلام عمده صادراتی ایران به این کشور عبارتند از: «سایر کف‌پوش‌ها به‌جز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان»، «فرش و سایر کف‌پوش‌های نسجی، از سایر مواد نسجی، گره‌ّباف»، «کف‌پوش‌های غیرمخملی‌باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف»، «سوماک (غیر از سوزنی) کارامانی، فرش‌ها (دست‌باف مانند غیرمذکور در جای دیگر)»، «نمد از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان (به استثناء آغشته، اندوده یا پوشانده یا مطبق‌شده)»، «زعفران در بسته‌بندی بیش از ۳۰ گرم»، «زعفران در بسته‌بندی ۳۰ - ۱۰ گرم آماده برای خرده‌فروشی»، «خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ‌شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد»، «زعفران آماده برای خرده‌فروشی در بسته‌بندی کمتر از ۱۰ گرم»، «مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمیر میوه یا با افزودن قند غیرمذکور در جای دیگر غیرهموژنیزه».