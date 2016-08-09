جشنواره فیلم مستند کوزوو میزبان مهرداد اسکویی با «رویاهای دم صبح»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، نیتا ددا مدیر این جشنواره و وتون نورکولاری مدیر هنری آن هستند، اعلام کردند مانند سال‌های پیش این جشنواره با رویدادهای مختلف و برنامه‌های متنوع، همراه خواهد بود. این جشنواره که در طی ۹ سال گذشته از بهترین آثار سینمایی، موسیقی، هنر و فرهنگ تجلیل کرده، علاوه بر این موارد نمایشگاه عکس، موسیقی و نشست‌های مختلف را نیز در برنامه‌های امسال پیش بینی کرده است.

موضوع اصلی جشنواره امسال بر موضوع فساد متمرکز است و بحث‌ها و تکیه‌ها در اشکال مختلف به این موضوع می‌پردازد. «قدرت، فساد و دروغ‌ها» نیز عنوان بخش سینمایی است که فیلم‌هایی در این زمینه را به نمایش درمی‌آورد.

امسال فیلم «رویاهای دم صبح» ساخته مهرداد اسکویی از فیلم‌های شرکت کننده در این جشنواره است. شیموس مورفی عکاس مشهور ایرلندی و پی جی هاروی موسیقیدان بریتانیایی نیز از شرکت کنندگان در این جشن هستند که با همکاری یکدیگر یک موضوع را ارایه می‌کنند.

فیلم افتتاحیه امسال این جشنواره «بهیموث» بود که در مغولستان تهیه شده است. پانزدهمین دوره این جشنواره از ۵ تا ۱۳ آگوست برگزار می‌شود. این جشنواره ارایه دهنده فیلم‌های کوتاه ۳۰ تا ۴۵ دقیقه‌ای است.

مبارزه با نژادپرستی و ناشکیبایی از اهداف این جشن سینمایی است.

این جشنواره جوایزی در زمینه بهترین مستند بالکان، بهترین مستند بلند بین‌المللی، بهترین مستند کوتاه بین‌المللی، مستند سبز، جایزه مخاطبان، بخش حقوق بشر، بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم ملی اهدا می‌کند که جوایز آنها بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو است. این جشنواره یکی از دروازه‌های مهم ورود فیلم‌های مستند به جایزه اسکار است.