چوپان روستای فارسیان براثر حمله خرس راهی بیمارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، براثر حمله دو قلاده خرس قهوه ای به دو نفر از اهالی روستای فارسیان از توابع شهرستان، که روز سه شنبه رخ داد، یکی از اهالی مجروح و راهی بیمارستان شد.

این خرس ها مدتی است که به همراه چهار توله خود در فاصله نه چندان دور از این روستا به سر می برند برای دومین بار است که به اهالی روستان حمله می کنند.

رضا محمودی از اهالی روستا و فعال محیط زیست، ضمن تایید خبر حمله این خرس ها به پسر چوپان فارسیانی و یکی دیگر از اهالی به خبرنگار مهر گفت: این حمله ها به فاصله یک ماه در روستا اتفاق افتاده و بیم آن می رود در صورت نبود تدبیر مناسب، این خرس ها به سایر اهالی و از جمله زنان و کودکان روستایی نیز حمله ور شوند.

وی گفت: اینکه این خرس ها در روز روشن و بدون ترس از انسان به او حمله می کنند، بسیار خطرناک است و سازمان محیط زیست هرچه زودتر بایستی برای این موضوع چاره ای بیاندیشد.

محمودی بیان کرد: ما آماده هرگونه همکاری با محیط بانان هستیم تا این حیوانات در نهایت سلامت به محل زندگی واقعی خود هدایت شوند.

گفتنی است روستای فارسیان، در ۳۵ کیلومتری شهرستان آزادشهر قرار دارد و اخیرا به عنوان یکی از روستای های نمونه و هدف گردشگری انتخاب شده است.