به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه با اشاره به آیه ای از قرآن که به قیام امام زمان(عج) اشاره می کند، اظهار کرد: قرآن می فرماید ما در آینده نشان خواهیم داد حوادثی که در آفاق رخ می دهد. این آیه در توضیح مفسرین می گوید چه حوادثی رخ می دهد و چگونه شکسته خواهد شد.

وی افزود: این حوادث چیزهایی است که ما امروز در دنیا مشاهده می کنیم. این ناامنی ها، ظلم ها، جنایت ها، تزویر و مکرها و استثمارها حوادثی است که در دنیا رخ داده ولی همین حوادث را خداوند خواهد شکست و شکستن این حوادث بدست حضرت ولی عصر(عج) اوج این مسئله است اما ما از این دست حادثه ها در طول تاریخ داشته ایم که به دست انبیا شکسته شدند.

آیت الله امامی کاشانی خاطرنشان کرد: این حوادث یک واقعیت و حقیقتی است که ما امروز در دنیا مشاهده می کنیم و اوج شکستن آن در دوران ظهور امام زمان(عج) است. حضرت ولی عصر(عج) تمام نقشه های دشمنان را برهم خواهد ریخت.

وی با اشاره به جنایات آل سعود در دوران حاضر گفت: امروز آنها می گویند ما خادم الحرمین هستیم اما همین آل سعود در گذشته و امروز بلاهای زیادی در نقاب خادم الحرمینی بر سر دنیا آورده است. البته خداوند نقاب آنها را باز کرد و چهره آنها را نشان داد.

امام جمعه موقت تهران افزود: امروز ببینید آل سعود در یمن چه کارهایی انجام می دهد و داعش را چگونه تربیت و تقویت می کند؟ آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند دنیای اسلام را با پول آل سعود از بین ببرند. امروز وضعیت دنیا را می توانید در وضعیت کشورهایی همچون فلسطین، لبنان، یمن، بحرین، سوریه و عراق مشاهده کنید اما قرآن مژده و بشاراتی داده است که حقیقت برای همگان آشکار خواهد شد.

آیت الله امامی کاشانی تاکید کرد: ای کاش دنیای اسلام هم مانند شیعه به امام عصر(عج) توجه می کرد البته تمام اسلام به قیام حضرت ولی عصر(عج) معتقدند اما این اعتقاد که امام زمان(عج) حاضر است، بدنیا آمده و نقشه های دشمن را رصد می کند و اوضاع جهان را می بیند تنها مختص شیعیان است. برخی از علمای اهل سنت نیز با شیعه در این اعتقاد هماهنگ و همفکر هستند.

وی تصریح کرد: امروز کشور ما بواسطه اعتقاد به مسئله مهدویت و امام عصر(عج) و ولایت فقیه تبدیل به یک جزیره امن در میان بلاد اسلامی شده است. ای کاش تمام دنیای اسلام انتظار ظهور امام زمان (عج) را داشتند.

امام جمعه موقت تهران گفت: من به جهان اسلام توصیه می کنم که به روایات دقت و توجه کنند و مسئله انتظار ظهور را در نمازهای جمعه و مساجد خود مطرح کنند و دل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مسلمان را به آینده مطمئن و امیدوار کنند.

آیت الله امامی کاشانی خاطرنشان کرد: اگر مردم حجاز اعتقاد به ظهور داشتند آل سعود نمی توانست بر آنها حکومت کند اما وقتی این اعتقادات در میان آنان وجود ندارد چنین می شود که یک سری افراد جانی بر ملت های مسلمان حکومت می کنند.

وی با بیان اینکه جهان اسلام باید به سمت مسئله انتظار ظهور برود، اظهار کرد: بحمدالله کشور ما و شیعیان به این مسئله معتقد هستند. باید کاری کرد که بیگانه نتواند بر انسان مسلط شود.

آیت الله امامی کاشانی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری به دستگاههای کشور ابلاغ شده است، گفت: اقتصاد مقاومتی یکی از شاهرگ های کشور است یعنی نباید ملت مسلمان فقیر باشد بلکه باید غنی باشند. ما در اقتصاد مقاومتی باید از اسراف و تبذیر بپذیریم چراکه این اقتصاد با اسراف قابل تحقق نیست.

وی با اشاره به آیه ای از قرآن در خصوص اسراف افزود: طبق آیه قرآن کسانی اسراف می ورزند برادران شیطان هستند. این خیلی تاسف بار است که مردم ایران ۵ برابر سرانه دنیا مصرف نان دارند البته این آمار به معنای آن نیست که مردم ما نان بیشتری نسبت به سایر نقاط دنیا مصرف می کنند بلکه این نشان می دهد که نان در کشور ما به مقدار زیادی دور ریخته می شود؛ این تبذیر است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به میزان مصرف برق در کشور اشاره کرد و گفت: مسئولین مرتبط با صنعت برق به مردم توصیه می کنند که در زمانهای پیک مصرف مردم کمتر از وسائل برقی استفاده کنند اما در زمانهایی که پیک مصرف هم نیست نباید اسرافی در این زمینه توسط جامعه انجام شود. امروز تولید و توزیع برق میلیاردها هزینه می برد. چرا باید مصرف برق ما ۳ برابر مصرف سرانه دنیا باشد؟

آیت الله امامی کاشانی ادامه داد: من به یکی از مسئولین گفتم شما از مردم خواهش می کنید که در مصرف برق صرفه جویی کنند اما قرآن می گوید آنهایی که اسراف و تبذیر می کنند برادران شیطان هستند. امروز دولت باید به این آمارها توجه داشته باشد و صدا و سیما ی ما نیز باید این آمارها را اعلام کند و مجلس شورای اسلامی هم باید در مسئله قیمت گذاری ها این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد.

وی در پایان گفت: امیدواریم ما بتوانیم جامعه ای رشید و قوی باشیم و بتوانیم در مقابل دنیا با اقتصاد سالم، اخلاق سالم و سیاست درست بایستیم؛ آن سیاستی که اسلام می گوید. ما باید در مسائل سیاسی، اقتصادی و اخلاقی به درستی حرکت کنیم و دانشگاهها و نسل جوان نیز باید در این مسیر قدم بردارند.