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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

سرلشکر رضایی: خطای بعدی دشمنان، غافلگیری‌ بزرگتری برای آنها در پی دارد

سرلشکر رضایی: خطای بعدی دشمنان، غافلگیری‌ بزرگتری برای آنها در پی دارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: خطای بعدی، دشمنان علیه ایران جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگ‌تر را برای آنها در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و با اشاره به تحولات اخیر منطقه و عرصه تقابل با دشمنان، تأکید کرد که هر خطای محاسباتی دشمن در برابر ایران اسلامی، شکست سنگینی برای او رقم زده و خطای بعدی، جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگ‌تر را در پی خواهد داشت.

وی در این‌باره اظهار داشت: هر خطای محاسباتی دشمن در برابر ایران، شکست سنگینی برایش رقم زده است و خطای بعدی، جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگ‌تر را در پی خواهد داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر توانمندی و انسجام ملی تصریح کرد: با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، همراهی ملت تاریخ‌ساز ایران و هماهنگی همه ارکان نظام، ایران مقتدرانه از این شرایط پیچیده عبور خواهد کرد.

کد مطلب 6968949
هادی رضایی

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    نظرات

    • صادق IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
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      ترامپ احمق و نیروهای آمریکا و نوچه هایش بدانند ایرانیان هم اهل مذاکره اند و هم اهل جنگ و ستیز.ما ایرانیان باقدرت ایمان و اتحادمان و در کمال خونسردی و اعتماد به خداوند تبارک و تعالی بسیار سخت تر از گذشته پاسخ کوبنده ودردناکی به متجاوزان آمریکایی صهیونیستی وحامیانشان خواهیم دادماایرانیان همچون امامان شیعه مان دروقت صلح،صالحیم ودروقت جنگ،جنگجویی شجاع که لرزه بر پیکر نگون بخت دشمنان می اندازیم.واژه تسلیم و تکریم در مقابل زور در قاموس ملی میهنی ما پوچ و بی معناست و دشمنان ما این را در سرهای بدون مغزشان فروکنند.پاینده بادایران✌️✌

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