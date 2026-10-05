سرلشکر رضایی: خطای بعدی دشمنان، غافلگیری‌ بزرگتری برای آنها در پی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و با اشاره به تحولات اخیر منطقه و عرصه تقابل با دشمنان، تأکید کرد که هر خطای محاسباتی دشمن در برابر ایران اسلامی، شکست سنگینی برای او رقم زده و خطای بعدی، جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگ‌تر را در پی خواهد داشت.

وی در این‌باره اظهار داشت: هر خطای محاسباتی دشمن در برابر ایران، شکست سنگینی برایش رقم زده است و خطای بعدی، جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگ‌تر را در پی خواهد داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر توانمندی و انسجام ملی تصریح کرد: با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، همراهی ملت تاریخ‌ساز ایران و هماهنگی همه ارکان نظام، ایران مقتدرانه از این شرایط پیچیده عبور خواهد کرد.