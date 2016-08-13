به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره «آواها و نواهای رضوی» که طی روزهای گذشته در تهران و شهرستان های تابعه کار خود را آغاز کرده بود، جمعه ۲۲ مرداد ماه با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی، برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، تعدادی از مسئولان و هنرمندان در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

در ابتدای این برنامه که اجرای آن بر عهده سهیل محمودی شاعر و ترانه سرای کشورمان بود، صلوات خاصه امام رضا (ع) توسط حاضران در مجلس قرائت شد. بعد از انجام این فریضه معنوی نماهنگ هایی از روند برگزاری جشنواره برای مخاطبان پخش شد که در آن گروه ها و مخاطبان شرکت کننده در جشنواره به بیان نقطه نظرات خود پیرامون این رویداد موسیقایی هنری پرداخته بودند.

خاطره محمد اصفهانی از پدری که عاشق امام رضا بود

اجرای یک برنامه موسیقایی ویژه با هنرمندی بهنام بیگی، قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی توسط برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و قدردانی از محمد اصفهانی خواننده موسیقی پاپ به مناسبت تولید قطعه «ولایت عشق» در حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، چاووشی معاون سیاسی انتظامی استاندار تهران، ضرغامی مدیر کل ارشاد تهران، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، بهرام جمالی مدیر انجمن موسیقی و فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی از دیگر بخش های مراسم شب گذشته بود.

محمد اصفهانی بعد از دریافت لوح تقدیر خود گفت: پدرم صدای خوبی داشت اما متاسفانه نمی خواند او حتی به من می گفت چون بنده پزشک هستم بنابراین خواندن کار من نیست اما یک نکته برای من جالب بود و آن اینکه وی در تنها جایی که مایل به خواندن بود حرم امام رضا (ع) و قرائت زیارت نامه این امام عزیز بود و این تنها جایی بود که من صدای پدرم را می شنیدم. به هر حال بنده هر جا صدای خوبی می شنونم یادی از پدرم هم می کنم و از شما می خواهم در اینجا برای همه پدرانی که به گردن ما حق دارند صلواتی ختم کنید.

به بین المللی شدن جشنواره فکر کنیم

علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و شهرداری تهران در برگزاری نخستین دوره جشنواره آواها و نواهای رضوی گفت: استان تهران ظرفیت بسیار گسترده ای برای تولید آثار موسیقایی مرتبط با مضامین دینی و مذهبی دارد. ما باید در حوزه موسیقی کارهای ارزشمندی انجام دهیم و این انتظار نیز وجود دارد که جشنواره ای مانند جشنواره آواها و نواهای رضوی بتواند جایگزین کارهای نیمه تمام باشد. این جشنواره باید به سمتی هدایت شود که بتوانیم در آینده شاهد حضور گروه هایی از آن سوی مرزها در این رویداد ارزشمند باشیم.

وی با اشاره به اجرای آثار مختلف مذهبی از سوی برخی از هنرمندان جهانی بیان کرد: خدا رحمت کند نصرت فاتح علی خان را که وقتی قطعه «علی مولا» را اجرا کرد این قطعه چگونه در تمامی دنیا به گوش مخاطبان رسید و آنها را مجذوب خود کرد. بنده به خاطر دارم وقتی استاد را به ایران دعوت کردیم باید بودجه زیادی را صرف حضور این هنرمند می کردیم اما خوب یادم می آید که این هنرمند به ما گفت «پول نمی خواهم اما به من قول بدهید مرا به زیارت امام رضا ببرید». استاد هابیل علی اف هم به من می گفت: «اگر من بروم مشهد من مشهدی هابیل می شوم». پس می بینیم که این فضای معنوی تا چه حدی می تواند در هنرمندان نفوذ کند، موضوعی که ما در درون آن هستیم اما برایمان عادی است.

تجلیل و تقدیر از گروه های شرکت کننده

اجرای موسیقی گروهی خراسان رضوی به سرپرستی سیف الله ورزیده رودی، اجرای گروه موسیقی «شمس» با قطعه «ضامن آهو» در مقام بیات، اجرای گروه «میسان» از خوزستان، اجرای گروه «عاشیق لرمیشو» با قطعه «بهرام و گل خندان»، اجرای یک قطعه موسیقایی به خوانندگی شهروز حبیبی، تقدیر از آریا عظیمی نژاد آهنگساز و محمد علی کریمخانی خواننده قطعه ماندگار «آمده ام ای شاه پناهم بده» از دیگر بخش های مراسم اختتامیه اولین جشنواره نواها و آواهای رضوی بود.

در ادامه نیز از گروه ها و هنرمندان برگزیده این دوره از جشنواره با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل به عمل آمد.

در بخش «آواهای رضوی» شاخه تکنوازی غفور محمدزاده از تربت جام، جمشید پورعطایی از تربت جام، سید علی موسوی از ایلام و محمد سالار از تربت جام به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

در شاخه گروه نوازی نیز احد ملکی علیشاه سرپرست گروه «عاشیقلار میشو» آذربایجان، باسم حمادی سرپرست گروه «میسان» از اهواز، خلیل شیری سرپرست گروه «صبا» از تایباد، سید امیر حسین سید سرپرست گروه «آریاگان» از بهبهان، سیف الله ورزیده رودی سرپرست گروه «شمس» از خواف، صحرا روشن سرپرست گروه «صحرا روشن» از بجنورد، علی صدیقی راد سرپرست گروه «چکاوک» از کرج، غفور امانیان سرپرست گروه «مقام چیلر» از بندر ترکمن، مصطفی شاه حسینی سرپرست گروه «ثامن الحجج» از تفرش، سید جلال محمدی سرپرست گروه «تبری» از قائم شهر، سید جواد حسینی سرپرست گروه «آرام یار» از علی آباد کتول، داود رضایی سرپرست گروه «بهارباد» از کوهدشت، کریم منصوری سرپرست گروه «هزارآوا» از دهلران جوایز خود را دریافت کردند.

در بخش «نواهای رضوی» نیز محمد شمس آبادی سرپرست گروه «رهاوی» از نیشابور، عزیز تنها سرپرست گروه «سرو خراسان» از تربت جام، سید علی اسماعیلی سرپرست گروه «قاصدک» از ورامین به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

معرفی بهترین ها در کنار تقدیر از پیشکسوتان

آریا عظیمی نژاد و استاد کریمخانی برای قطعه «آمده ام شاه پناهم بده»، محمد اصفهانی برای اثر «ولایت عشق» و شهروز حبیبی برای قطعه «رضا جانم» نیز در بخش «مرور آثار» هدایایی را از دبیرخانه جشنواره دریافت کردند. در بخش «نماهنگ» هم نماهنگ «زیارت» به هنرمندی مصطفی مسگری از مشهد به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

در بخش تجلیل از پیشکسوتان نیز احد ملکی علیشاه از آذربایجان، نایب علی صحرا روشن از بجنورد، کریم منصوری از دهلران، مرتضی شاه حسینی از تفرش، محمد جعفر سید از بهبهان، حسین تجلی از بهبهان، عبدالکریم گزیکی از تایباد مورد تقدیر ستاد برگزاری اولین جشنواره آواها و نواهای رضوی قرار گرفتند.