محمد تبریزی صبح شنبه در جلسه کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان که پیرامون بررسی ساماندهی وضعیت دارایی های غیر منقول سازمانهای زیرمجموعه شهرداری برگزار شد با تاکید بر این موضوع اظهار کرد: شفاف سازی در ارائه اطلاعات کامل از اموال منقول و غیر منقول شهرداری به عموم مردم ضروری است.

وی گفت: اموال منقول و غیر منقول شهرداری باید به طور کامل با اطلاعات دقیق در بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط شده و اطلاع رسانی شود.

تبریزی با بیان اینکه سازمانهای وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، اضافه کرد: براساس اساسنامه، اموال سازمانها جزو اموال شهرداری ها محسوب می شود و این اموال در بانک اطلاعتی املاک شهرداری می گنجد.

باید در شهرداری قبح اعلام اموال و دارایی ها شکسته شود

وی با اشاره به سرعت ارتباطات و اطلاعات در عصر حاضر افزود: امروزه اصل بر شفافیت اطلاعات است و در شهرداری باید قبح اعلام اموال و دارایی ها شکسته شود چرا که دارایی های شهرداری جزو اموال عمومی محسوب شده و مردم باید از این دارایی ها اطلاع یابند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان اضافه کرد: در صورتی که شهروندان از املاک شهرداری مطلع شوند در حفظ و نگهداری اموال عمومی بیشتر دقت می کنند چرا که حفظ منابع شهرداری در اصل حفظ منابع شهر و شهروندان بوده و حفظ منابع شهرداری نیز با حفظ حقوق مردم برابر است.

محمد تبریزی با اشاره به واگذاری املاک شهرداری در گذشته به دولت اظهار داشت: بسیاری از شهروندان از نقش مدیریت شهری در توسعه و آبادانی شهر از جمله بخش سلامت، بهداشت و درمان اطلاعی ندارند زیرا در گذشته بسیاری از اموال شهرداری برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان به بخش دولتی واگذار شده است.

مردم سهامداران شهر هستند

تبریزی اضافه کرد: با توجه به اینکه مردم سهامداران شهر هستند نظارت شورا بر شهرداری به عنوان نمایندگان مردم، در اصل اعمال حاکمیت مردم بر مدیریت شهری است که شهروندان باید از این نظارت اطلاع یابند.

وی به واگذاری املاک شهرداری و ممیزی ها اشاره کرد و گفت: در مزایده ها شورا بسیار حساس است اما در زمینه واگذاری به سازمانها این حساسیت زیاد دیده نمی شود که باید بیشتر مورد توجه باشد.

تبریزی با اشاره به فلسفه تشکیل سازمانها برای شهرداری افزود: این سازمانها برای کمک به شهرداری تشکیل شده اند و اگر کارایی خوبی داشته باشند ادامه روند آنها مناسب است در غیر این صورت توجیهی برای روند کار ندارند.

تهیه بانک اطلاعاتی کامل از اموال غیرمنقول شهرداری

وی با تاکید بر تهیه بانک اطلاعاتی کامل از اموال غیرمنقول شهرداری تاکید کرد: شهرداری باید در ابتدا لیستی از اموال غیر منقول سازمانهای زیر مجموعه خود تهیه کند و اموالی که به این سازمانها منتقل شده مورد بررسی قرار دهد.

محمد تبریزی در ادامه به اماکن گردشگری همدان و حضور مسافران در این شهر اشاره کرد و گفت:باید اماکن گردشگری و دیدنی برای شهر توجیه اقتصادی و درآمدزایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: همدان دارای آثار باستانی و گنجینه های باارزشی است که متاسفانه از محل آنها بهره اقتصادی برده نمی شود، در صورتی که اینها پتانسیل و ظرفیت های درآمدزایی برای استان و شهر محسوب می شوند.

تهیه نظام جامع آماری از اموال و املاک شهرداری

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان نیز بر تهیه نظام جامع آماری از اموال و املاک شهرداری تاکید کرد و گفت: باید اراده جدی و قوی در امر شناسایی و ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول ایجاد شود.

علی رضایی مهمترین بخش شهرداری را بانک اطلاعاتی برشمرد و افزود: فقدان آمار مطمئن از املاک شهرداری همیشه مطرح بوده و یکی از عوامل آن بی اعتمادی در بین شهروندان نسبت به همین موضوع است.

رضا میرزایی عضو شورای شهر همدان نیز در این جلسه با تاکید بر نظارت و مدیریت کافی بر اموال شهرداری اظهار داشت: باید کمیته ای برای بررسی و شناسایی املاک شهرداری تشکیل شود.

میرزایی ساماندهی دارایی و املاک شهرداری را ضروری دانست و افزود: شهرداری املاکی در سطح شهر دارد که هنوز شناسایی نشده اند بنابراین شناسایی و ثبت این املاک بسیار حائز اهمیت است.

میرزایی اظهار داشت: شهرداری باید برای تکمیل اطلاعات املاک غیرمنقول خود که به صورت قانونی مالک آن بوده اما اطلاعی از ملک ندارد با لحاظ کردن تشویقاتی از مشارکت شهروندان کمک بگیرد.

میزان بدهی های سازمانها به شهرداری باید مشخص شود

علی رحیمی فر دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان با تاکید بر اینکه سازمانهای زیرمجموعه شهرداری املاک غیرمنقول را باید لیست کرده و معرفی کنند، یادآور شد: در این راستا میزان بدهی های سازمانها نیز باید مشخص شود.

رحیمی فر تبدیل سرمایه های راکد به سرمایه های جریان را یکی از راهکارهای مهم در حل مشکلات و بحران مالی دانست و افزود: باید سرمایه های راکد سازمانها شناسایی شده و به سرمایه های جریان تبدیل شود تا بتوان از ماحصل آن درآمدهای پایدار برای شهر ایجاد کرد.

محمد علی پرزاد عضو دیگر شورای اسلامی شهر همدان نیز ضمن تاکید بر ساماندهی اطلاعات اموال غیر منقول شهرداری به وضعیت گردشگری همدان اشاره کرد و گفت: همدان برای مسافران، شهر ارزانی است و متاسفانه درآمدی برای شهر و شهرداری ندارد.

پرزاد با بیان اینکه گردشگری همدان بیشتر برای شهرداری هزینه است، افزود: باید با بهره گیری از امکانات گردشگری، برای شهر درآمدزایی ایجاد کرد.

معاون برنامه ریزی شهرداری همدان نیز با بیان اینکه اموال سازمانهای وابسته طبق مصوبه مربوط به شهرداری است، گفت: سازمانهای زیرمجموعه شهرداری که قادر به تامین هزینه های پروژه ها باشند بسیار اندکند.

حسین معصوم زاده اضافه کرد: در صورت ثبت اموال غیر منقول در بانک اطلاعاتی حدود ۹۰ درصد مشکلات اموال شهرداری حل می شود.

رئیس اداره املاک شهرداری همدان نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بانک اطلاعاتی شهرداری گفت: از سال ۱۳۶۸ دو نوع بایگانی اسناد و املاک شهرداری داریم که به تدریج بروز ثبت شده است.

علی امامی اضافه کرد : براساس مراجعات شهروندان اسناد بایگانی شده نیز به روز در بانک اطلاعاتی ثبت می شود.