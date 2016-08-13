  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

کشف ۳۰ تن مواد مخدر با همکاری پلیس افتخاری

کشف ۳۰ تن مواد مخدر با همکاری پلیس افتخاری

مدیر کل پلیس افتخاری با اشاره به کشف بیش از ۳۰ تن مواد مخدر با همکاری پلیس افتخاری استان سیستان و بلوچستان طی دو سال اخیر، از حضور پلیس افتخاری در طرح های سالم سازی سواحل شمالی خبر داد.

به گزلرش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکرمی از کشف حدود ۳۰ تن انواع مواد مخدر در ۲ سال اخیر با همکاری نیروهای داوطلب پلیس افتخاری که در راستای تقویت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان به کارگرفته شده‌اند، خبر داد.

وی با اشاره به اینکه هدف نهایی از جذب و به کارگیری پلیس افتخاری تحکیم نظم ، امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه است، افزود : بهره‌گیری از توان مردم ، استفاده از ظرفیت‌های مردم‌نهاد در توسعه امنیت داخلی می‌تواند در امر پیشگیری و مبارزه با جرایم خصوصاً در استان‌های مرزی هم چون سیستان و بلوچستان گره گشا باشد.

مدیر کل  پلیس افتخاری اشاره کرد: برابر اعلام فرماندهی استان سیستان و بلوچستان ، اعضای پلیس افتخاری در ۲ سال اخیر دوشادوش کارکنان ناجا در حوزه‌های مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، اشرار ،سارقان مسلح ، شناسایی و انهدام گروهک‌های تکفیری فعالیت داشته‌اند .

حضور پلیس افتخاری در طرح های سالم سازی سواحل شمالی

وی هم چنین از سازماندهی و به کارگیری پلیس افتخاری در اجرای طرح دریا خبر داد و گفت : با توجه به ظرفیتی که پلیس افتخاری در استان‌های شمالی کشور خصوصاً گیلان و مازندران دارد و استقبال چشمگیری که شهروندان این مناطق در امر مشارکت‌های مردمی داشته‌اند امسال نیز همانند سال گذشته با برنامه‌ریزی و فراخوان عمومی، از توان و ظرفیت اعضای داوطلب پلیس افتخاری در راستای طرح سالم سازی که یک طرح ملی و حتی فراملی در حوزه گردشگری است بهره‌ گرفته می‌شود.

وی بر لزوم رفع چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو در خصوص به کارگیری این اعضاء در مأموریت‌های ناجا تأکید کرد و گفت: در نظر است تا برابر تدابیر اتخاذی در آینده نزدیک در خصوص تحویل کارت شناسایی به اعضای پلیس افتخاری اقدام شود

کد مطلب 3739809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها