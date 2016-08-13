کشف ۳۰ تن مواد مخدر با همکاری پلیس افتخاری

به گزلرش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکرمی از کشف حدود ۳۰ تن انواع مواد مخدر در ۲ سال اخیر با همکاری نیروهای داوطلب پلیس افتخاری که در راستای تقویت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان به کارگرفته شده‌اند، خبر داد.

وی با اشاره به اینکه هدف نهایی از جذب و به کارگیری پلیس افتخاری تحکیم نظم ، امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه است، افزود : بهره‌گیری از توان مردم ، استفاده از ظرفیت‌های مردم‌نهاد در توسعه امنیت داخلی می‌تواند در امر پیشگیری و مبارزه با جرایم خصوصاً در استان‌های مرزی هم چون سیستان و بلوچستان گره گشا باشد.

مدیر کل پلیس افتخاری اشاره کرد: برابر اعلام فرماندهی استان سیستان و بلوچستان ، اعضای پلیس افتخاری در ۲ سال اخیر دوشادوش کارکنان ناجا در حوزه‌های مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، اشرار ،سارقان مسلح ، شناسایی و انهدام گروهک‌های تکفیری فعالیت داشته‌اند .

حضور پلیس افتخاری در طرح های سالم سازی سواحل شمالی

وی هم چنین از سازماندهی و به کارگیری پلیس افتخاری در اجرای طرح دریا خبر داد و گفت : با توجه به ظرفیتی که پلیس افتخاری در استان‌های شمالی کشور خصوصاً گیلان و مازندران دارد و استقبال چشمگیری که شهروندان این مناطق در امر مشارکت‌های مردمی داشته‌اند امسال نیز همانند سال گذشته با برنامه‌ریزی و فراخوان عمومی، از توان و ظرفیت اعضای داوطلب پلیس افتخاری در راستای طرح سالم سازی که یک طرح ملی و حتی فراملی در حوزه گردشگری است بهره‌ گرفته می‌شود.

وی بر لزوم رفع چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو در خصوص به کارگیری این اعضاء در مأموریت‌های ناجا تأکید کرد و گفت: در نظر است تا برابر تدابیر اتخاذی در آینده نزدیک در خصوص تحویل کارت شناسایی به اعضای پلیس افتخاری اقدام شود