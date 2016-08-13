به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، رضا اسماعیلی با بیان اینکه در قرآن کریم به مقاومت در برابر کفار و دشمنان تاکید شده است، اظهار کرد: در ادبیات کشورمان هم، در زمینه مقاومت اسلامی، آثار بسیاری تولید شده و در اغلب شعرهایی که سروده شده، شاعران ارجاعاتی به احادیث و روایات دینی دارند و در واقع با الهام از قیام حسینی اشاره می‌کنند که باید در مقابل ظلم و ستم ایستاد.

اسماعیلی گفت: به پیروی از سالار شهیدان کربلا، هم در دوران ۸ ساله دفاع مقدس حماسه‌آفرینی‌ها به وجود آمد و هم بعد از دوران دفاع مقدس؛ در مقابل مستکبرین، ملت ایران و امت اسلامی عقب‌نشینی نکردند و برای اثبات این نکته که دین اسلام در مقابل دشمنان دین می ایستد، در تمام دهه های بعد از انقلاب در مقابل دشمنان دین و ظالمان ایستادگی کردند.

این شاعر با اشاره به اینکه امروز هم در جهان اسلام، موج مقاومت و بیداری اسلامی اوج گرفته و کشورهای مسلمان هم با اقتدار به پیروی از انقلاب اسلامی و ایران، در مقابل اسرائیل غاصب و جهان‌خواران قد علم کرده‌اند، عنوان کرد: روز به روز موج بیداری اسلامی فراگیر می‌شود. چرا که تنها راه رستگاری، ایستادگی در برابر باطل و ظلم و ستم گری است. خداوند هم مژده پیروزی داده و فرموده است: «نصر من الله و فتح قریب».

وی تصریح کرد: مسلمانان در جبهه‌هایی که در مقابل مستکبرین ایستاده‌اند، پیروزی‌های بیشتری نصیب‌شان شده است. خود قدرت‌های ستمگر و مستکبرین هم به این حقیقت معترف هستند که در برابر مسلمانی که باور راسخ دارند، نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.

اسماعیلی درباره جریان شعر مقاومت اسلامی نیز گفت: چند سال قبل به همت بنیاد روایت فتح و معاونت فرهنگی سپاه پاسداران کنگره ارزشمندی به نام کنگره «شعر مقاومت اسلامی» شکل گرفت و این کنگره سه دوره برگزار شد. یکی از وجوه تمایز این کنگره با سایر کنگره ها این بود که هر سال از شاعران پایداری جهان دعوت به عمل می آمد که در این جریان حضور داشته باشند و شاعران مسلمان اشعار خود را با موضوع مقاومت قرائت می کردند و این اشعار ترجمه و در قالب کتابی چاپ می شد. متاسفانه به دلایلی، چند سال است که کنگره برگزار نمی شود، فکر می کنم اگر بخواهیم بحث مقاومت را در ادبیات جدی تر پیگیری کنیم، ضرورت برگزاری کنگره هایی بین‌المللی که هدفمند برگزار شود، احساس می شود. متولیان و مسئولان فرهنگی کشور باید سعی کنند با شاعران جهانی پیوندی داشته باشند؛ چرا که آرمان مشترکی همچون مبارزه با طاغوت و ظلم دارند.

وی افزود: اگر کنگره‌هایی با هزینه‌های معقول و به صورت بین‌المللی برگزار شود، برکت های ارزنده ای دارد. یکی دیگر از راهکارها برای دستیابی به ادبیات غنی مقاومت اسلامی، می تواند این باشد که در ایران سعی کنیم بحث ادبیات مقاومت در دانشگاه‌ها راه پیدا کند و همچنین در محافل و مجامع ادبی مورد بررسی قرار بگیرد.