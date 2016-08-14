تصادف مرگبار در بزرگراه باکری/برخورد پراید با تیر چراغ برق

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان اینکه ساعت ۱:۳۲ دقیقه بامداد حادثه تصادف در شمال به جنوب بزرگراه باکری بعد از خروجی همت به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی اعلام شد، اظهار کرد: بلافاصله دو ایستگاه به محل اعزام شدند و آتشنشانان یک دستگاه پراید را مشاهده کردند که به هنگام حرکت به دلیل نامشخصی از مسیر خود خارج شده و با تیر چراغ برق حاشیه بزرگراه برخورد کرده بود.
وی ادامه داد: راننده داخل خودرویی که کاملا منهدم شده محبوس و اتاق خودرو به طور کامل از بین رفته بود.
سخنگوی آتشنشانی شهر تهران تصریح کرد: آتشنشانان با تجهیزات هیدرولیکی تلاش کردند تا راننده جوان را از خودرو خارج کنند با تلاشهای فراوان راننده ۲۱ ساله از خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس شد اما مشخص شد که وی در همان ساعات اولیه فوت کرده است.
به گفته ملکی این عملیات ساعت ۲:۰۸ دقیقه بامداد به پایان رسید و محل تحویل عوامل پلیس راهور شد.
