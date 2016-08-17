به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه ۲۷ مرداد ماه، همزمان با سومین روز از برگزاری دومین جشنواره ترانه و موسیقی ضداستکباری طبس از استاد دردی اسماعیل زاده خواننده ترکمنی قطعه «ظالم آمریکا» با حضور هوشنگ جاوید محقق و پژوهشگر صاحب نام موسیقی در تالار اندیشه حوزه هنری تجلیل می شود.

دردی اسماعیل زاده، خواننده مقامی ترکمن اهل سنت، معروف به دردی طریک فرزند نورجان در نخستین روزهای تابستان ۱۳۳۴متولد در روستای آق قبر از توابع شهرستان آق قلا متولد شد. وی به علت فقر مالی و جهت کمک به معیشت خانواده از تحصیل محروم و به کار کشاورزی در مزارع مشغول می شود؛ پدرش که خود دستی در ساز و آواز داشت بعضا در خانه محقر دوتار گوش می داد و رفته رفته عاشق دوتار شد و پدرش پی به استعداد او در زمینه موسیقی برد و در محافل و مجالس مختلف هنر او را به گوش دیگران رساند.

اولین استادش قزاق پنق بود که پایه های اصولی خوانندگی را به او آموخت و نام او در کنار اسطوره های بزرگ این سبک مانند مرحوم نظرلی محجوبی و نوربردی قول اف یاد می شود؛ در ایران نیز کسانی که امروزه جزء نام آوران موسیقی ترکمن هستند از دردی طریک پیروی کرده اند.

جسارت، شهامت و تیزهوشی وی سبب شده تا او بتواند ابتکارات جدیدی را تجربه کند و علاوه بر جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان نامی آشنا از خود به جای بگذارد. وی اشعار آوازهایش را بیشتر از میان سروده های مختومقلی، مسکین قلیچ، ستار سوقی و همچنین عموی خویش جان محمد طریک انتخاب می کرد و بعدها دردی طریک بواسطه مهارتی که در موسیقی سنتی پیداکرده بود مدتی در رادیو گرگان به اجرای برنامه پرداخت.

دردی طریک همزمان با آهنگ «مرگ بر آمریکا» اسفندیار قره باغی در منطقه آق قلای گنبد شعر «ظالم آمریکا» را خوانده و افزون بر آن اشعار بسیاری در مدح امیرالمؤمنین(ع) خوانده است.

وی در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی شرکت و افتخارات زیادی کسب کرده که اجرای برنامه های زنده در کشورهای اروپایی از جمله آلمان، هلند و انگلستان تحسین همگان را برانگیخت و نام ایران را در عرصه موسیقی سنتی دنیا بر سر زبان‌ها انداخت.این استاد تا به حال شاگردان بسیاری از جمله رحیم خیوه لی، نازبردی قره داشلی و یحیی محمدزاده را تربیت و به عرصه موسیقی ترکمن معرفی کرده است.

دردی طریک تا به امروز افتخارات بسیاری از جمله لوح تقدیر از هفتمین و نهمین جشنواره موسیقی فجر و مقام نخست نهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها در سال ۸۰ را نصیب خود کرده است.