به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان نیوز، آیین پایانی نهمین جشنواره بین‌المللی انتخاب کتاب سال رضوی به همت سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، روز چهارشنبه در تالار شیخ طبرسی، ساختمان بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد.

در این جشنواره بیش از ۳۲۰ اثر داخلی و خارجی به زبان‌های مختلف در پنج بخش کلی؛ کتاب برتر، کتاب دیجیتال برتر، پایان‌نامه برتر، ناشر برتر و آثار شایسته چاپ با موضوع امام رضا(ع) و خاندان آن حضرت(ع)، به دبیرخانه نهمین دوره این جشنواره در سال ۱۳۹۵ رسید و توسط استادان برجسته حوزه و دانشگاه، مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

در بخش کتاب برتر در محور علوم و معارف رضوی با رویکرد علمی- پژوهشی، «مجموعه هشت جلدی سبک زندگی رضوی» اثر حجت ‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی فعالی؛ رتبه نخست، «عهد جانان: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی- پژوهشی امام رضا(ع) در آینه ادبیات تطبیقی فارسی و عربی» اثر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه؛ به کوشش دکتر خلیل بیگ‌زاده و دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه؛ رتبه دوم و «سوغات فرهنگی زائر رضوی» تألیف مهندس مهدی یک پسر؛ رتبه سوم را کسب کرد.

همچنین در بخش کتاب برتر، در محور علوم و معارف رضوی با رویکرد علمی- ترویجی، «با زائران کوی رضا(ع) پاسخی به چند پرسش پیرامون امام هشتم(ع)، زیارت و حرم» اثر دکتر امیر سلمانی رحیمی، دکتر مرتضی انفرادی و حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی چنارانی، رتبه دوم را به دست آورد.

در بخش کتاب برتر، در محور تاریخ و سیره رضوی با رویکرد علمی- پژوهشی، «دانشنامه امام رضا(ع): جلد اول» اثر جمعی از مؤلفان به مدیریت علمی حجت ‌الاسلام والمسلمین دکتر یعقوب علی برجی و «آرمان شهر رضوی۲(سیره اخلاقی و عملی امام علی بن موسی الرضا(ع)» تألیف دکتر علیرضا حاجی علی ‌بیگی، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

از «مهر ولایت در آسمان ایران(نگاهی به زندگانی و ابعاد شخصیت امام رضا(علیه السلام)» اثر آیت‌الله علی کریمی جهرمی نیز در بخش کتاب برتر، محور تاریخ و سیره رضوی با رویکرد علمی- ترویجی، با کسب رتبه دوم تقدیر شد.

در بخش کتاب برتر، محور حرم و اماکن متبرکه با رویکرد علمی- پژوهشی، «تاریخ دارالشفای آستان قدس رضوی: از دوره صفوی تا پایان دوره قاجاریه به روایت اسناد» اثر سالم حسین‌زاده سورشجانی و «آثار سنگی موزه آستان قدس رضوی» تألیف دکتر میثم جلالی، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

همچنین «اطلس حرم مطهر رضوی»، تألیف اداره تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی: حجت‌ الاسلام والمسلمین پایاب، توانست رتبه دوم بخش کتاب برتر، در محور حرم و اماکن متبرکه با رویکرد علمی – ترویجی، نهمین جشنواره بین‌المللی انتخاب کتاب سال رضوی را به خود اختصاص دهد.

در بخش کتاب برتر، در محور خاندان با رویکرد علمی- پژوهشی، «دوره هشت جلدی: موسوعه الامام الکاظم(ع)»، اثر حضرت آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی قزوینی و «دوره سه جلدی: مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد(ع)» تألیف حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا مطهری، به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را به دست آوردند.

در بخش کتاب برتر، «جایی نزدیک بهشت» اثر حمزه ولی‌پور، در محور داستان و «آیه ۸۸» اثر محمدجواد غفورزاده(شفق) در محور شعر(بخش سرایش)، رتبه دوم را کسب کردند و «آینه‌کاری و زلف ضریح» تألیف عارفه دهقانی، در محور شعر(بخش سرایش)، «با امام مهربانی‌ها(مجموعه آثار دومین جشنواره شعر رضوی دانشگاهیان ایران)» به کوشش سعید خومحمدی و «روضه رضوان: جلوه‌هایی از ارادت شاعران اهل سنت به حضرت علی بن موسی الرضا(ع)» اثر سیدهادی میرآقایی، در محور شعر(بخش گردآوری) شایسته تقدیر شدند.

در بخش کتاب برتر، محور کودک و نوجوان، «از پشت پنجره(مجموعه نمایشنامه‌های کودک و نوجوان رضوی)» اثر منوچهر اکبرلو، رتبه دوم و «ملخ‌های گرسنه: از مجموعه(ده جلدی) قصه‌هایی از امام کاظم(ع)» تألیف محمود پوروهاب، رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش دوم؛ کتاب دیجیتال برتر نیز کتاب «از نفس خود تا نفس خدا» اثر مؤسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، شایسته تقدیر شد و نرم‌افزار اندروید«خورشید شرق» اثر مؤسسه احرار اندیشه، لوح سپاس را به دست آورد.

پایان‌نامه «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر نگرش زائران حرم مطهر امام رضا(ع) نسبت به موزه‌های آستان قدس رضوی» تألیف محمدحسن محمدیان، رتبه سوم را در بخش پایان‌نامه برتر کسب کرد.

در بخش چهارم؛ آثار شایسته چاپ، «فرهنگ زندگینامه مدرسان آستان قدس رضوی» اثر علی درویشانی، نیز رتبه سوم را از آن خود کرد.

همچنین «انتشارات تارا» به مدیریت عباسعلی رمضانی، «مؤسسه انتشاراتی قدیانی» به مدیریت نادر قدیانی و «مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی» به مدیریت علی ثابت‌نیا، در بخش ناشر برتر، شایسته تقدیر شدند.

لازم به ذکر است، در بخش کتاب برتر با محوریت زبان‌های خارجی و ترجمه، از نظر هیئت داوران، هیچ اثری حائز رتبه شناخته نشد.