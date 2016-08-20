افتتاح سینما پارک شهید چمران/افزایش ۴۴۰ صندلی سینما در البرز

سیدموسی حسینی کاشانی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه ۱۵ شهریور ماه سال جاری اختتامیه جشنواره استانی تئاتر البرز با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی برگزار می شود، اظهار کرد: مقدمات برگزاری این مهم آماده شده است.

وی با بیان اینکه اختتامیه جشنواره تئاتر خیابانی دوم شهریور در شهرستان نظرآباد برگزار می شود، افزود: نمایش تئاتر خیابانی را نیز در اختتامیه این جشنواره شاهد خواهیم بود.

احیای سینما تئاتر پارک شهید چمران بعد از سال‌ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام شده سینما تئاتر پارک چمران بعد از گذشت سال ها احیا می شود.

وی با اعلام اینکه به واسطه پیگیری های انجام شده سیستم سینما بر روی این سینما تئاتر نصب شد، تصریح کرد: در حال حاضر این سینما به چرخه سینماهای کشور و استان البرز اضافه شده است.

حسینی کاشانی با تاکید بر اینکه افتتاحیه سینما روز سوم شهریور با حضور استاندار البرز انجام می شود، گفت: نشست صمیمانه استاندار با اهالی فرهنگ و هنر در مجموعه این سینما برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بیان کرد: با تحقق این امر ۴۴۰ صندلی به ظرفیت صندلی های استان البرز افزوده می شود.