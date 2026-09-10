افزایش ۱۶ هزار صندلی به ظرفیت سینمای کشور طی ۲ سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی رضوی در یاسوج، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری اظهار کرد: در آستانه روز سینما، توجه به توسعه زیرساختهای سینمایی یکی از اولویتهای مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وی افزود: در دو سال گذشته ۸۲ سالن سینما با ۱۶ هزار صندلی به ظرفیت سینمایی کشور افزوده شد و ۹۳ سینما نیز مورد بازسازی قرار گرفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: همچنین ۳۵ مجتمع فرهنگی در ۳۳ شهر از ۱۵ استان به امکانات سینمایی مجهز شدهاند که مجموعاً حدود ۹ هزار صندلی به ظرفیت این بخش اضافه کرده است.
صالحی تصریح کرد: هماکنون بیش از ۵۰۰ سالن سینمای فعال با حدود ۱۱۰ هزار صندلی در کشور وجود دارد.
راهاندازی بیش از ۳۰ پلاتوی نمایشی
وی در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساختهای تئاتر گفت: در دولت چهاردهم راهاندازی پلاتوهای نمایشی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از ۳۰ پلاتو در کشور اجرا شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی رضوی در یاسوج اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ اثر به این جشنواره ارسال شد که از میان آنها ۱۱ اثر به مرحله اجرا رسید.
صالحی تئاتر را هنری زنده و اثرگذار دانست و گفت: هنر نمایش میتواند ارتباط عمیقی با مردم برقرار کند و پیامهای فرهنگی و اجتماعی را به شیوهای مؤثر به جامعه منتقل کند.
وی با اشاره به محوریت امام رضا (ع) در این جشنواره تأکید کرد: امام رضا (ع) متعلق به همه ایرانیان است و به قوم، قبیله یا گروه خاصی تعلق ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنوارههایی با محوریت فرهنگ رضوی میتواند زمینهای برای تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت هنر برای ترویج این فرهنگ باشد.
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