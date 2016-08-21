اعتراض فدراسیون کشتی ایران به مافیای داوری در المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای نناد لالوویچ

رئیس محترم اتحادیه جهانی

سلام

قطعا یکی از اهداف کمیته بین المللی المپیک از برگزاری مسابقات المپیک ،ترویج روح جوانمردی است،اما متاسفانه در جریان برگزاری رقابت های کشتی المپیک شاهد ناداوری های هستیم که با روح المپیک در تضاد است.

متاسفانه مافیای داوری با محوریت برخی کشورها ، باعث زیر سوال رفتن عدالت در ورزش پهلوانی کشتی می شود.

قضاوت ناعادلانه در مسابقه رضا یزدانی از ایران و گازیموف از آذربایجان در وزن ٩٧ کیلو گرم این مسابقات، حق خوری آشکارا در برخی مسابقات از جمله نمایندگان ازبکستان و پورتوریکو در وزن ۶۵ کیلوگرم، نمونه های خوبی از این شرایط ناخوشایند است.

آقای رئیس! قطعا محرومیت احتمالی داوران وابسته به مافیای مذکور ، دردی را از کشتی گیر شکست خورده و کشورش دوا نمی کند.

آقای لالوویچ شما در میان کشتی گیران ، مربیان و به طورکلی بدنه خانواده کشتی در جهان نیستید. ما با آنها زندگی می کنیم. بسیار متاسفیم که بگوییم بسیاری از کشتی گیران و مربیان حاضر در المپیک، در خلال مسابقات، بارها اعتراف می کردند که با وجود مافیای داوری در کشتی جهان، حذف کشتی از المپیک بدون دلیل هم نیست.

آقای لالویچ ، خیلی رنج آورست که حق ورزشکار شما علناً خورده شود و قدرت دفاع از او را نداشته باشید...

جناب اقای لالویچ، بدین وسیله فدراسیون کشتی ایران، اعتراض رسمی خود را به نحوه قضاوت داوران به ویژه رئیس تشک که دارای سابقه سوء داوری در خصوص کشتی سعید عبدولی در بازیهای آسیایی ٢٠١٤ و محرومیت شش ماهه نیز می باشد، به مسابقه میان کشتی گیران ایران و آذربایجان در وزن ٩٧ کیلوگرم اعلام می دارد. لطفا دستور فرمایید بررسی‌های لازم صورت گیرد.