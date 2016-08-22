به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان دهنده این امر است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون ایران از جایگاه یکصدو ششم با ارتقای ۲۸ رتبه ای به جایگاه ۷۸ صعود و در بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی بعد از کشورهای هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفته است.

ایران در شاخص جهانی نواوری، ۲۸ رتبه جهانی ارتقا یافته است. ایران با کسب ۵.۳۰ لنگر امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز در شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۱۶ در بین یکصد و بیست و هفت کشور در جایگاه هفتاد و هشتم جهان قرار گرفت.

این در حالی است که براساس گزارش سال ۲۰۱۵ همین شاخص ایران در جایگاه یکصد و ششم جهان قرار داشت که نشان گر بهبود ۲۸ رتبه ای جهانی ایران در حوزه نوآوری است.

گزارش شاخص جهانی نوآوری نگاهی به سیاست‌های مؤثر نوآورانه برای توسعه دارد و راه‌های جدیدی که سیاست‌گذاران اقتصادهای نوظهور از طریق آن‌ها قادر خواهند شد تا سطح نوآوری را در کشور خود ارتقا دهند و توسعه ملی را از طریق گسترش محیط نوآورانه و ساختن قدرت‌های محلی در بخش‌های سنتی بهبود دهند، نمایان می‌کند.

شاخص جهانی نوآوری از سال ۲۰۰۷ هرسال توسط مدرسه کسب ‌و کار اینسید و با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری و دانشگاه کرنل پس از بررسی هایی انجام شده، تنظیم و منتشر می شود.

این شاخص دارای هفت رکن اصلی، بیست و یک رکن فرعی و ۷۹ شاخص است. در این گزارش، پنج رکن نهادها، پژوهش و سرمایه انسانی، زیرساخت‌، تکامل بازار و تکامل کسب و کار به عنوان ورودی‌های نوآوری روی آن ها تحقیقات انجام گرفته و دو رکن بروندادهای دانش و فناوری و بروندادهای خلاقانه به عنوان خروجی‌های نوآوری شناخته می‌شوند.