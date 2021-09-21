به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱، در روز ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۹ شهریور ۱۴۰۰) با موضوع «ردیابی نوآوری در میان بحران کووید ۱۹» منتشر شد.

مرضیه شاوردی مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و دکترای سیاستگذاری علم و فناوری با اشاره به اینکه گزارشGII ۲۰۲۱، ضمن ارزیابی عملکرد نوآوری ۱۳۲ کشور جهان، جدیدترین روندهای نوآوری را بررسی کرده است، گفت: ایران که در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۶۷ جهان قرار گرفته بود، در سال ۲۰۲۱ با ۷ پله صعود و با کسب جایگاه ۶۰ جهان، به عنوان یکی از کشورهایی محسوب می شود که بیشترین ارتقای رتبه را داشته است.

وی افزود: درگزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱، رده‌بندی کشورها به تفکیک منطقه و سطح درآمدی نیز ارائه شده و ایران در میان کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا در جایگاه ۱۳ و در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، پس از هند، در جایگاه دوم قرار گرفته است.



وی افزود: همچنین در گزارش GII ۲۰۲۱، از ۸۱ زیرشاخص در قالب ۷ رکن (۵ رکن مربوط به شاخص‌های ورودی و ۲ رکن مربوط به شاخص‌های خروجی) برای محاسبه امتیاز و رتبه کشورها استفاده شده است.



این متخصص سیاستگذاری علم و فناوری با بیان اینکه ایران، از نظر شاخص‌های ورودی در جایگاه ۸۶ و از نظر شاخص‌های خروجی در جایگاه ۴۴ قرار گرفته و بدترین رتبه در میان ارکان ورودی مربوط به «نهادها» (۱۲۴) و بهترین رتبه مربوط به «سرمایه انسانی و پژوهش» (۴۹) می شود.

مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی از ارتقا ۷ رتبه ای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱ خبر داد و گفت:در میان ارکان خروجی نیز، بهترین رتبه ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان مربوط به «خروجی‌های دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاق» (۴۶) است.

شاوردی ادامه داد: در میان زیرشاخص‌های بررسی‌شده، بهترین رتبه‌های کشورمان مربوط به «نشان تجاری» (در رکن خروجی‌های خلاق) (۱)، «دانش‌آموختگان علوم و مهندسی» (در رکن سرمایه انسانی و پژوهش) (۳) و «طرح صنعتی» (در رکن خروجی‌های خلاق) (۴) می شود.



وی بدترین رتبه‌ها را نیز مربوط به «کیفیت رگولاتوری» (در رکن نهادها) و «نرخ تعرفه» (در رکن پیچیدگی بازار) (۱۳۰) و «سهولت شروع کسب‌وکار» و «ثبات سیاسی و عملیاتی» (در رکن نهادها) (۱۲۹) اعلام کرد.



متخصص سیاستگذاری علم و فناوری با بیان اینکه تعداد کمی از کشورها همواره در اوج عملکرد نوآورانه بوده‌اند، گفت: کشورهای سوئیس، سوئد، ایالات متحده آمریکا و انگلیس طی سه سال گذشته جزء ۵ کشور برتر بوده‌اند و کره جنوبی برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ به جمع ۵ کشور برتر پیوسته است.



به گفته شاوردی برخی کشورهای در حال توسعه، عملکردی فراتر از سطح توسعه اقتصادی خود دارند. هند، کنیا، جمهوری مولداوی و ویتنام رکورد عملکرد نوآورانه خود را برای یازدهمین سال متوالی ثبت کرده‌اند. برزیل، ایران و پرو برای اولین بار در سال ۲۰۲۱، عملکردی فراتر از سطح توسعه خود داشته‌اند.