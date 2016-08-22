به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت های فرهنگی شهرداری کرمان اظهار کرد: در حال حاضر پنج خانه فرهنگ، دو فرهنگسرا و یک مرکز قرآن معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان در حال فعالیت است.

وی از افتتاح خانه‌ فرهنگ «یاس» شهرداری کرمان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: فعالیت این مرکز فرهنگی از ابتدای تابستان سال جاری به صورت آزمایشی آغاز شده است.

حجت الاسلام حسینی اظهار کرد: با راه اندازی این مراکز شاهد ارتقای سطح فرهنگ جامعه و روحیه کارآفرینی در شهر کرمان خواهیم بودیم.

وی گسترش فعالیت‌های جمعی، ایجاد شادابی، نشاط بخشی و فراگیر کردن آموزش‌های شهروندی را از دیگر اثرات مثبت این اقدام برشمرد و افزود: در این مرکز خدماتی نظیر برگزاری کارگاه های شهروندی، کلاس‌های قرآنی، آموزش های هنری ساخت صنایع دستی و دوره های علمی مانند خیاطی، قرآن، نقاشی، زبان انگلیسی، آشپزی، نجوم، سفره‌آرایی، قالی بافی و پته‌دوزی ارائه می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان از انجام فعالیت های ورزشی در این مرکز خبر داد و اظهار کرد: نحوه ارائه آموزش های به گونه ای که تمامی رده های سنی می توانند از آن ها بهره مند شوند.