به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که سه شنبه شب در شهرداری قزوین برگزار شد عباس کشاورز صفیئی اظهارداشت: به گواه تاریخ و آثار سیاحان، جهانگردان و مورخان در قالب سفرنامه، سرزمین ایران گره گاه و کانون راه ها و جاده های بازرگانی از گذشته های دور تاکنون بوده و یکی از این مسیرها که از کشور چین آغاز و در مشرق زمین تا اسپانیا و پرتقال در غرب امتداد می یافته و بخش اعظمی از مسیر را از سرزمین پهناور ایران می گذرانده، جاده ابریشم بوده است.

عضو کمیته علمی اجلاس شهرداران جاده ابریشم تصریح کرد: این جاده نه تنها با خود کالا، تولیدات و محصولات سرزمین های دیگر را به ارمغان داشته، بلکه غنی از فرهنگ، علم، دانش و نیروهای متخصص در حوزه های مختلف بوده است.

رسانا حشمتی پور، نویسنده کتاب نیز در ادامه در این باره گفت: در کتاب "جاده ابریشم در گذرگاه سرزمین قزوین" سعی بر پرداختن به موضوع جاده ابریشم و اثبات نقش تاریخی شهر قزوین و موقعیت ویژه آن در این کریدور ارتباطی بزرگ، شده است.

حشمتی پور با اشاره به ویژگی های خاص شهر های در مسیر جاده ابریشم یادآورشد: برخی از شهر های این مسیر موقعیت انشعابی را ایفا می کرده اند و همین عنصر اهمیت شهر قزوین را در این جاده افزایش داده است.

وی با عنوان نام "جاده ابریشم" در این گذرگاه تاریخی خاطرنشان کرد: به دلیل مبادلات کالاهای مختلف در این مسیر، به ویژه پارچه ابریشم که کالای همیشگی و مورد توجه در عرضه و تقاضا بوده نام این جاده در گذر زمان به جاده ابریشم تغییر کرده است.

نویسنده کتاب ضمن اعلام اهمیت شهر قزوین در جاده ابریشم تصریح کرد: شهر قزوین به دلیل ماهیت تاریخی و وجود کاروانسراهای متعدد به عنوان پدیده ای در مسیر، دارای ویژگی منحصر بفرد نسبت به سایر شهرهای این کریدور ارتباطی بوده و با توجه به افزایش تولید پارچه ابریشم در شهرهای شمالی ایران، مرکز عرضه این محصول شهر قزوین به دلیل تلاقی آن با جاده ابریشم بوده است.

وی ضمن اعلام همکاری و نظارت ناصر تکمیل همایون در تدوین و انتشار این کتاب بیان کرد: در مجموعه مقالات ارائه شده در دومین اجلاس جاده ابریشم، دبیر کل یونسکو به حضور تأثیر گذار کشور ایران در نقشه های جغرافیایی اوراسیا اشاره کرده که ضمن معرفی تمدن و ارزش های فرهنگی این کشور به تأثیر بسزای آن بر دیگر تمدن های قاره اوراسیا اذعان دارد.

علیرضا خزائلی، معاون برنامه ریزی و توسعه و رئیس کارگروه گردشگری شهرداری قزوین هم اظهار کرد: کتاب "جاده ابریشم در گذرگاه سرزمین قزوین" به دو زبان فارسی و انگلیسی، در تیراژ ۵۰۰ جلد به سفارش شهرداری قزوین ویژه یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم منتشر شده است و بعد از برگزاری این اجلاس، مجددا برای عرضه به عموم شهروندان منتشر خواهد شد.

رئیس کارگروه گردشگری شهرداری قزوین ضمن اشاره به اهمیت معرفی جاده ابریشم به شهروندان شهر های عضو اجلاس گفت: شهرداری قزوین با انتشار این کتاب سعی بر معرفی صحیح نقش قزوین در مسیر جاده ابریشم دارد و با استناد به منابع غنی فرهنگی و تاریخی و استفاده از نظر کارشناسان و مورخان داخلی و بین المللی برای معرفی این شهر به جهان تلاش می کند.