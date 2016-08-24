به گزارش خبرنگار مهر، سلامتکده طب سنتی بیرجند در محل آستان مقدس امامزادگان باقریه بیرجند و از محل نیت واقفان احداث و امروز با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

اقدامات درمانی طب سنتی به صورت علمی همراه با فعالیت های پژوهشی و ثبت اطلاعات با حضور یک متخصص طب سنتی در این سلامتکده انجام می شود.

مسئولان راه اندازی این سلامتکده را مقدمه ای برای تاسیس دانشکده طب سنتی در استان اعلام کرده اند.

این سلامتکده در مساحت ۶۵۰ متر مربع فعالیت آزمایشی خود را از ۱۶ مرداد آغاز کرده بود و روزانه حدود ۳۰ بیمار پذیرش داشته است.