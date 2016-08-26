وعده انتخاباتی حزب هلندی برای تعطیلی مساجد و ممنوعیت قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب راست هلند که در نظرسنجی‌های صورت گرفته درباره انتخابات آتی این کشور وضعیت قابل قبولی دارد، در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات مارس آینده (اسفند ۹۵) همه مساجد و مدارس اسلامی را بسته و قرآن‌ها را جمع‌آوری خواهد کرد.

گرت وایلدرز، نماینده پارلمان هلند که سابقه اهانت به قرآن و پیامبر اسلام(ص) را در کارنامه خود دارد نیز عضو این حزب است.



این حزب در برنامه های تبلیغاتی خود اعلام کرده است که از سال آینده همه مساجد کشور تعطیل خواهند شد.