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۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲:۰۴

در راستای اسلام‌ستیزی در اروپا اعلام شد؛

وعده انتخاباتی حزب هلندی برای تعطیلی مساجد و ممنوعیت قرآن

وعده انتخاباتی حزب هلندی برای تعطیلی مساجد و ممنوعیت قرآن

در حالی که افراطی گری و اسلام ستیزی در اروپا رو به افزایش گذاشته است، حزب راستگرای تندروی «آزادی» هلند در جریان برنامه های تبلیغاتی خود وعده تعطیلی تمامی مساجد و ممنوعیت قرائت قرآن را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب راست هلند که در نظرسنجی‌های صورت گرفته درباره انتخابات آتی این کشور وضعیت قابل قبولی دارد، در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات مارس آینده (اسفند ۹۵) همه مساجد و مدارس اسلامی را بسته و قرآن‌ها را جمع‌آوری خواهد کرد.

گرت وایلدرز، نماینده پارلمان هلند که سابقه اهانت به قرآن و پیامبر اسلام(ص) را در کارنامه خود دارد نیز عضو این حزب است.

 این حزب در برنامه های تبلیغاتی خود اعلام کرده است که از سال آینده همه مساجد کشور تعطیل خواهند شد.

کد مطلب 3752721

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