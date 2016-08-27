شورای امنیت آزمایش های موشکی کره شمالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، شورای امنیت سازمان ملل متحد بالاخره بعد از سه روز تعلل با صدور بیانیه ای شدید اللحن به آزمایش موشک بالستیک که کره شمالی چهارشنبه هفته گذشته از یک زیردریایی شلیک کرد، واکنش نشان داد.

در این بیانیه، شورای امنیت موافقت خود را با اتخاذ اقدامات موثر در پاسخ به سلسله آزمایش های موشکی که کره شمالی از آغاز سال میلادی جاری (۲۰۱۶) انجام داده است، اعلام کرد.

این در حالی است که علت تعلل در صدور بیانیه اخیر که پیش نویس آن از سوی آمریکا ارائه شد، پافشاری چین به محکومیت تصمیم دولت واشنگتن به استقرار سامانه دفاع موشکی تاد در شبه جزیره کره عنوان شده است حال آنکه بیانیه نهایی این مطلب را در خود نگنجاند.

با توجه به اینکه موشک پرتاب شده از سوی کره شمالی پس از طی مسافتی ۵۰۰ کیلومتری در حریم آبی ژاپن و در منطقه شناسایی پدافند هوایی این کشور فرود آمد، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن از آن به عنوان اقدامی نابخشودنی و غیر مسئولانه یاد کرد.

در بیانیه اخیر، اعضای شورای امنیت نگرانی خود را از بابت پافشاری پیونگ یانگ به پیگیری برنامه موشکی خود علیرغم تحریم های سازمان ملل ابراز کردند.

این در حالی است که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی آزمایش روز چهارشنبه را موفقیتی بزرگ توصیف کرد که آمریکا و آسیا – پاسیفیک را در تیررس موشک های پیونگ یانگ قرار می دهد.